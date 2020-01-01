ZEEBU (ZBU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZEEBU (ZBU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZEEBU (ZBU) teave Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.zeebu.com/ Valge raamat: https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x4D3dc895a9EDb234DfA3e303A196c009dC918f84 Ostke ZBU kohe!

ZEEBU (ZBU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZEEBU (ZBU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 514.96M $ 514.96M $ 514.96M Koguvaru: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Ringlev varu: $ 258.97M $ 258.97M $ 258.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.94B $ 3.94B $ 3.94B Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.2177 $ 5.2177 $ 5.2177 Kõigi aegade madalaim: $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 Praegune hind: $ 1.9885 $ 1.9885 $ 1.9885 Lisateave ZEEBU (ZBU) hinna kohta

ZEEBU (ZBU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZEEBU (ZBU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZBU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZBU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZBU tokeni tokenoomikat, avastage ZBU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZBU Kas olete huvitatud ZEEBU (ZBU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZBU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZBU MEXC-ist osta!

ZEEBU (ZBU) hinna ajalugu ZBU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZBU hinna ajalugu kohe!

ZBU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZBU võiks suunduda? Meie ZBU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZBU tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!