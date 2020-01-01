ZEEBU (ZBU) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi ZEEBU (ZBU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
ZEEBU (ZBU) teave

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

Ametlik veebisait:
https://www.zeebu.com/
Valge raamat:
https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4D3dc895a9EDb234DfA3e303A196c009dC918f84

ZEEBU (ZBU) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage ZEEBU (ZBU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 514.96M
$ 514.96M
Koguvaru:
$ 1.98B
$ 1.98B
Ringlev varu:
$ 258.97M
$ 258.97M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.94B
$ 3.94B
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 5.2177
$ 5.2177
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.8050120236177957
$ 0.8050120236177957
Praegune hind:
$ 1.9885
$ 1.9885

ZEEBU (ZBU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

ZEEBU (ZBU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ZBU tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ZBU tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ZBU tokeni tokenoomikat, avastage ZBU tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.