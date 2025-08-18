ZEEBU (ZBU) reaalajas hind on $ 1.9932. Viimase 24 tunni jooksul ZBU kaubeldud madalaim $ 1.99 ja kõrgeim $ 2.0013 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZBUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.618769602419199 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8050120236177957.
Lüliajalise tootluse osas on ZBU muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel +1.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZEEBU (ZBU) – turuteave
No.210
$ 516.18M
$ 516.18M$ 516.18M
$ 50.71K
$ 50.71K$ 50.71K
$ 3.94B
$ 3.94B$ 3.94B
258.97M
258.97M 258.97M
1,979,138,903.8910072
1,979,138,903.8910072 1,979,138,903.8910072
BSC
ZEEBU praegune turukapitalisatsioon on $ 516.18M$ 50.71K 24 tunnise kauplemismahuga. ZBU ringlev varu on 258.97M, mille koguvaru on 1979138903.8910072. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ZEEBU (ZBU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ZEEBU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.004795
-0.24%
30 päeva
$ -0.5738
-22.36%
60 päeva
$ -1.2818
-39.14%
90 päeva
$ -1.2229
-38.03%
ZEEBU Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZBU muutuse $ -0.004795 (-0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ZEEBU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.5738 (-22.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ZEEBU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZBU $ -1.2818 (-39.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ZEEBU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.2229 (-38.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ZEEBU (ZBU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.
ZEEBU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZEEBU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZBU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ZEEBU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZEEBU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ZEEBU hinna ennustus (USD)
Kui palju on ZEEBU (ZBU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZEEBU (ZBU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZEEBU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ZEEBU (ZBU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZBU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ZEEBU (ZBU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ZEEBU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZEEBU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.