ZEEBU hind(ZBU)

1 ZBU/USD reaalajas hind:

$1.9932
-0.24%1D
USD
ZEEBU (ZBU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:20:28 (UTC+8)

ZEEBU (ZBU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.99
24 h madal
$ 2.0013
24 h kõrge

$ 1.99
$ 2.0013
$ 5.618769602419199
$ 0.8050120236177957
-0.10%

-0.24%

+1.90%

+1.90%

ZEEBU (ZBU) reaalajas hind on $ 1.9932. Viimase 24 tunni jooksul ZBU kaubeldud madalaim $ 1.99 ja kõrgeim $ 2.0013 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZBUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.618769602419199 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8050120236177957.

Lüliajalise tootluse osas on ZBU muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel +1.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZEEBU (ZBU) – turuteave

No.210

$ 516.18M
$ 50.71K
$ 3.94B
258.97M
1,979,138,903.8910072
BSC

ZEEBU praegune turukapitalisatsioon on $ 516.18M $ 50.71K 24 tunnise kauplemismahuga. ZBU ringlev varu on 258.97M, mille koguvaru on 1979138903.8910072. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ZEEBU (ZBU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ZEEBU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004795-0.24%
30 päeva$ -0.5738-22.36%
60 päeva$ -1.2818-39.14%
90 päeva$ -1.2229-38.03%
ZEEBU Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZBU muutuse $ -0.004795 (-0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ZEEBU 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.5738 (-22.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ZEEBU 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZBU $ -1.2818 (-39.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ZEEBU 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.2229 (-38.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ZEEBU (ZBU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ZEEBU hinnaajaloo lehte.

Mis on ZEEBU (ZBU)

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

ZEEBU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZEEBU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZBU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ZEEBU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZEEBU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ZEEBU hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZEEBU (ZBU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZEEBU (ZBU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZEEBU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZEEBU hinna ennustust kohe!

ZEEBU (ZBU) tokenoomika

ZEEBU (ZBU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZBU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ZEEBU (ZBU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ZEEBU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZEEBU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZBU kohalike valuutade suhtes

1 ZEEBU(ZBU)/VND
52,451.058
1 ZEEBU(ZBU)/AUD
A$3.029664
1 ZEEBU(ZBU)/GBP
1.455036
1 ZEEBU(ZBU)/EUR
1.69422
1 ZEEBU(ZBU)/USD
$1.9932
1 ZEEBU(ZBU)/MYR
RM8.391372
1 ZEEBU(ZBU)/TRY
81.302628
1 ZEEBU(ZBU)/JPY
¥293.0004
1 ZEEBU(ZBU)/ARS
ARS$2,585.200332
1 ZEEBU(ZBU)/RUB
158.997564
1 ZEEBU(ZBU)/INR
174.424932
1 ZEEBU(ZBU)/IDR
Rp32,148.382596
1 ZEEBU(ZBU)/KRW
2,768.315616
1 ZEEBU(ZBU)/PHP
112.71546
1 ZEEBU(ZBU)/EGP
￡E.96.251628
1 ZEEBU(ZBU)/BRL
R$10.76328
1 ZEEBU(ZBU)/CAD
C$2.750616
1 ZEEBU(ZBU)/BDT
242.054208
1 ZEEBU(ZBU)/NGN
3,057.050568
1 ZEEBU(ZBU)/UAH
82.139772
1 ZEEBU(ZBU)/VES
Bs269.082
1 ZEEBU(ZBU)/CLP
$1,921.4448
1 ZEEBU(ZBU)/PKR
Rs564.633696
1 ZEEBU(ZBU)/KZT
1,079.138412
1 ZEEBU(ZBU)/THB
฿64.599612
1 ZEEBU(ZBU)/TWD
NT$59.855796
1 ZEEBU(ZBU)/AED
د.إ7.315044
1 ZEEBU(ZBU)/CHF
Fr1.59456
1 ZEEBU(ZBU)/HKD
HK$15.586824
1 ZEEBU(ZBU)/AMD
֏761.920632
1 ZEEBU(ZBU)/MAD
.د.م17.918868
1 ZEEBU(ZBU)/MXN
$37.332636
1 ZEEBU(ZBU)/PLN
7.255248
1 ZEEBU(ZBU)/RON
лв8.610624
1 ZEEBU(ZBU)/SEK
kr19.015128
1 ZEEBU(ZBU)/BGN
лв3.328644
1 ZEEBU(ZBU)/HUF
Ft673.60194
1 ZEEBU(ZBU)/CZK
41.737608
1 ZEEBU(ZBU)/KWD
د.ك0.607926
1 ZEEBU(ZBU)/ILS
6.717084
1 ZEEBU(ZBU)/NOK
kr20.270844
1 ZEEBU(ZBU)/NZD
$3.348576

ZEEBU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZEEBU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ZEEBU ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZEEBU kohta

Kui palju on ZEEBU (ZBU) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZBU hind USD on 1.9932 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZBU/USD hind?
Praegune hind ZBU/USD on $ 1.9932. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZEEBU turukapitalisatsioon?
ZBU turukapitalisatsioon on $ 516.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZBU ringlev varu?
ZBU ringlev varu on 258.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZBU (ATH) hind?
ZBU saavutab ATH hinna summas 5.618769602419199 USD.
Mis oli kõigi aegade ZBU madalaim (ATL) hind?
ZBU nägi ATL hinda summas 0.8050120236177957 USD.
Milline on ZBU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZBU kauplemismaht on $ 50.71K USD.
Kas ZBU sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZBU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZBU hinna ennustust.
ZEEBU (ZBU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

