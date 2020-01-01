ZANO (ZANO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZANO (ZANO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZANO (ZANO) teave Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps). Ametlik veebisait: https://zano.org/ Valge raamat: https://zano.org/downloads/zano_wp.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.zano.org/ Ostke ZANO kohe!

ZANO (ZANO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZANO (ZANO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 161.21M $ 161.21M $ 161.21M Koguvaru: $ 14.32M $ 14.32M $ 14.32M Ringlev varu: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 171.83M $ 171.83M $ 171.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 18.254 $ 18.254 $ 18.254 Kõigi aegade madalaim: $ 0.19191742 $ 0.19191742 $ 0.19191742 Praegune hind: $ 12.002 $ 12.002 $ 12.002 Lisateave ZANO (ZANO) hinna kohta

ZANO (ZANO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZANO (ZANO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZANO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZANO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZANO tokeni tokenoomikat, avastage ZANO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZANO Kas olete huvitatud ZANO (ZANO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZANO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZANO MEXC-ist osta!

ZANO (ZANO) hinna ajalugu ZANO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZANO hinna ajalugu kohe!

ZANO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZANO võiks suunduda? Meie ZANO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZANO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!