ZANO (ZANO) reaalajas hind on $ 13.692. Viimase 24 tunni jooksul ZANO kaubeldud madalaim $ 12.985 ja kõrgeim $ 14.5 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZANOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.18416003270963 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.19191742.
Lüliajalise tootluse osas on ZANO muutunud -1.01% viimase tunni jooksul, -1.05% 24 tunni vältel +33.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZANO (ZANO) – turuteave
No.253
$ 183.91M
$ 869.31K
$ 196.03M
13.43M
14,317,123
ZANO
ZANO praegune turukapitalisatsioon on $ 183.91M$ 869.31K 24 tunnise kauplemismahuga. ZANO ringlev varu on 13.43M, mille koguvaru on 14317123. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ZANO (ZANO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ZANO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.14527
-1.05%
30 päeva
$ +4.679
+51.91%
60 päeva
$ +3.943
+40.44%
90 päeva
$ +4.865
+55.11%
ZANO Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZANO muutuse $ -0.14527 (-1.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ZANO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +4.679 (+51.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ZANO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZANO $ +3.943 (+40.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ZANO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.865 (+55.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ZANO (ZANO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).
ZANO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZANO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZANO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ZANO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZANO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ZANO hinna ennustus (USD)
Kui palju on ZANO (ZANO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZANO (ZANO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZANO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ZANO (ZANO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZANO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ZANO (ZANO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ZANO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZANO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.