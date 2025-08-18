Rohkem infot ZANO

ZANO hind(ZANO)

1 ZANO/USD reaalajas hind:

ZANO (ZANO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:08:37 (UTC+8)

ZANO (ZANO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.01%

-1.05%

+33.94%

+33.94%

ZANO (ZANO) reaalajas hind on $ 13.692. Viimase 24 tunni jooksul ZANO kaubeldud madalaim $ 12.985 ja kõrgeim $ 14.5 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZANOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.18416003270963 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.19191742.

Lüliajalise tootluse osas on ZANO muutunud -1.01% viimase tunni jooksul, -1.05% 24 tunni vältel +33.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZANO (ZANO) – turuteave

No.253

ZANO

ZANO praegune turukapitalisatsioon on $ 183.91M $ 869.31K 24 tunnise kauplemismahuga. ZANO ringlev varu on 13.43M, mille koguvaru on 14317123. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ZANO (ZANO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ZANO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.14527-1.05%
30 päeva$ +4.679+51.91%
60 päeva$ +3.943+40.44%
90 päeva$ +4.865+55.11%
ZANO Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZANO muutuse $ -0.14527 (-1.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ZANO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +4.679 (+51.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ZANO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZANO $ +3.943 (+40.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ZANO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.865 (+55.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ZANO (ZANO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ZANO hinnaajaloo lehte.

Mis on ZANO (ZANO)

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

ZANO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZANO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZANO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ZANO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZANO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ZANO hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZANO (ZANO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZANO (ZANO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZANO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZANO hinna ennustust kohe!

ZANO (ZANO) tokenoomika

ZANO (ZANO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZANO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ZANO (ZANO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ZANO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZANO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZANO kohalike valuutade suhtes

1 ZANO(ZANO)/VND
1 ZANO(ZANO)/AUD
1 ZANO(ZANO)/GBP
1 ZANO(ZANO)/EUR
1 ZANO(ZANO)/USD
1 ZANO(ZANO)/MYR
1 ZANO(ZANO)/TRY
1 ZANO(ZANO)/JPY
1 ZANO(ZANO)/ARS
1 ZANO(ZANO)/RUB
1 ZANO(ZANO)/INR
1 ZANO(ZANO)/IDR
1 ZANO(ZANO)/KRW
1 ZANO(ZANO)/PHP
1 ZANO(ZANO)/EGP
1 ZANO(ZANO)/BRL
1 ZANO(ZANO)/CAD
1 ZANO(ZANO)/BDT
1 ZANO(ZANO)/NGN
1 ZANO(ZANO)/UAH
1 ZANO(ZANO)/VES
1 ZANO(ZANO)/CLP
1 ZANO(ZANO)/PKR
1 ZANO(ZANO)/KZT
1 ZANO(ZANO)/THB
1 ZANO(ZANO)/TWD
1 ZANO(ZANO)/AED
1 ZANO(ZANO)/CHF
1 ZANO(ZANO)/HKD
1 ZANO(ZANO)/AMD
1 ZANO(ZANO)/MAD
1 ZANO(ZANO)/MXN
1 ZANO(ZANO)/PLN
1 ZANO(ZANO)/RON
1 ZANO(ZANO)/SEK
1 ZANO(ZANO)/BGN
1 ZANO(ZANO)/HUF
1 ZANO(ZANO)/CZK
1 ZANO(ZANO)/KWD
1 ZANO(ZANO)/ILS
1 ZANO(ZANO)/NOK
1 ZANO(ZANO)/NZD
ZANO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZANO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ZANO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZANO kohta

Kui palju on ZANO (ZANO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZANO hind USD on 13.692 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZANO/USD hind?
Praegune hind ZANO/USD on $ 13.692. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZANO turukapitalisatsioon?
ZANO turukapitalisatsioon on $ 183.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZANO ringlev varu?
ZANO ringlev varu on 13.43M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZANO (ATH) hind?
ZANO saavutab ATH hinna summas 18.18416003270963 USD.
Mis oli kõigi aegade ZANO madalaim (ATL) hind?
ZANO nägi ATL hinda summas 0.19191742 USD.
Milline on ZANO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZANO kauplemismaht on $ 869.31K USD.
Kas ZANO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZANO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZANO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

