ZAYA AI (ZAI) reaalajas hind on $ 0.0148. Viimase 24 tunni jooksul ZAI kaubeldud madalaim $ 0.01155 ja kõrgeim $ 0.01636 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.39613585496002174 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00956370476366325.
Lüliajalise tootluse osas on ZAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +10.03% 24 tunni vältel +12.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZAYA AI (ZAI) – turuteave
No.4481
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 33.50K
$ 33.50K$ 33.50K
$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BSC
ZAYA AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 33.50K 24 tunnise kauplemismahuga. ZAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ZAYA AI (ZAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ZAYA AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0013491
+10.03%
30 päeva
$ +0.00085
+6.09%
60 päeva
$ +0.00171
+13.06%
90 päeva
$ -0.00341
-18.73%
ZAYA AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZAI muutuse $ +0.0013491 (+10.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ZAYA AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00085 (+6.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ZAYA AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZAI $ +0.00171 (+13.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ZAYA AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00341 (-18.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ZAYA AI (ZAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.
