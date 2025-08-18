Rohkem infot ZAI

ZAYA AI (ZAI) reaalajas hinnagraafik
ZAYA AI (ZAI) hinna teave (USD)

ZAYA AI (ZAI) reaalajas hind on $ 0.0148. Viimase 24 tunni jooksul ZAI kaubeldud madalaim $ 0.01155 ja kõrgeim $ 0.01636 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.39613585496002174 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00956370476366325.

Lüliajalise tootluse osas on ZAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +10.03% 24 tunni vältel +12.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZAYA AI (ZAI) – turuteave

ZAYA AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 33.50K 24 tunnise kauplemismahuga. ZAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000.

ZAYA AI (ZAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ZAYA AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0013491+10.03%
30 päeva$ +0.00085+6.09%
60 päeva$ +0.00171+13.06%
90 päeva$ -0.00341-18.73%
ZAYA AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZAI muutuse $ +0.0013491 (+10.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ZAYA AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00085 (+6.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ZAYA AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZAI $ +0.00171 (+13.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ZAYA AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00341 (-18.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ZAYA AI (ZAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ZAYA AI hinnaajaloo lehte.

Mis on ZAYA AI (ZAI)

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

ZAYA AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZAYA AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ZAYA AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZAYA AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ZAYA AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZAYA AI (ZAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZAYA AI (ZAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZAYA AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZAYA AI hinna ennustust kohe!

ZAYA AI (ZAI) tokenoomika

ZAYA AI (ZAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ZAYA AI (ZAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ZAYA AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZAYA AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZAI kohalike valuutade suhtes

ZAYA AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZAYA AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ZAYA AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZAYA AI kohta

Kui palju on ZAYA AI (ZAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZAI hind USD on 0.0148 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZAI/USD hind?
Praegune hind ZAI/USD on $ 0.0148. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZAYA AI turukapitalisatsioon?
ZAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZAI ringlev varu?
ZAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZAI (ATH) hind?
ZAI saavutab ATH hinna summas 0.39613585496002174 USD.
Mis oli kõigi aegade ZAI madalaim (ATL) hind?
ZAI nägi ATL hinda summas 0.00956370476366325 USD.
Milline on ZAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZAI kauplemismaht on $ 33.50K USD.
Kas ZAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZAI hinna ennustust.
ZAYA AI (ZAI) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

