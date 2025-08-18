Yachts Coin (YTC) reaalajas hind on $ 0.0001766. Viimase 24 tunni jooksul YTC kaubeldud madalaim $ 0.0001519 ja kõrgeim $ 0.0001833 näitab aktiivset turu volatiivsust. YTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.011608855577018627 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000032605905880792.
Lüliajalise tootluse osas on YTC muutunud -1.12% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel +50.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Yachts Coin (YTC) – turuteave
$ 176.59K
$ 24.29K
$ 176.60K
999.92M
1,000,000,000
999,915,076.45
SOL
Yachts Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 176.59K$ 24.29K 24 tunnise kauplemismahuga. YTC ringlev varu on 999.92M, mille koguvaru on 999915076.45. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 176.60K.
Yachts Coin (YTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Yachts Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000002089
-1.17%
30 päeva
$ +0.0000415
+30.71%
60 päeva
$ -0.0003744
-67.95%
90 päeva
$ -0.0003234
-64.68%
Yachts Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris YTC muutuse $ -0.000002089 (-1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Yachts Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000415 (+30.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Yachts Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YTC $ -0.0003744 (-67.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Yachts Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003234 (-64.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Yachts Coin (YTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.
Yachts Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida YTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Yachts Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Yachts Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Yachts Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Yachts Coin (YTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yachts Coin (YTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yachts Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Yachts Coin (YTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Yachts Coin (YTC) ostujuhend
