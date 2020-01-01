YOUR AI (YOURAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YOUR AI (YOURAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YOUR AI (YOURAI) teave YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets. Ametlik veebisait: https://your.io/token Valge raamat: https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep Ostke YOURAI kohe!

YOUR AI (YOURAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YOUR AI (YOURAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 497.43K $ 497.43K $ 497.43K Koguvaru: $ 891.63M $ 891.63M $ 891.63M Ringlev varu: $ 512.29M $ 512.29M $ 512.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 971.00K $ 971.00K $ 971.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2447 $ 0.2447 $ 0.2447 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 Praegune hind: $ 0.000971 $ 0.000971 $ 0.000971 Lisateave YOUR AI (YOURAI) hinna kohta

YOUR AI (YOURAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YOUR AI (YOURAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YOURAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YOURAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YOURAI tokeni tokenoomikat, avastage YOURAI tokeni reaalajas hinda!

YOUR AI (YOURAI) hinna ajalugu YOURAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage YOURAI hinna ajalugu kohe!

YOURAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YOURAI võiks suunduda? Meie YOURAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YOURAI tokeni hinna ennustust kohe!

