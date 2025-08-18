Rohkem infot YOURAI

YOUR AI logo

YOUR AI hind(YOURAI)

1 YOURAI/USD reaalajas hind:

YOUR AI (YOURAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:59:10 (UTC+8)

YOUR AI (YOURAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-3.69%

YOUR AI (YOURAI) reaalajas hind on $ 0.001045. Viimase 24 tunni jooksul YOURAI kaubeldud madalaim $ 0.001042 ja kõrgeim $ 0.001243 näitab aktiivset turu volatiivsust. YOURAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5438290931338011 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000802414686791847.

Lüliajalise tootluse osas on YOURAI muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel -3.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YOUR AI (YOURAI) – turuteave

No.2356

51.22%

ETH

YOUR AI praegune turukapitalisatsioon on $ 535.34K $ 29.24K 24 tunnise kauplemismahuga. YOURAI ringlev varu on 512.29M, mille koguvaru on 891625000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.05M.

YOUR AI (YOURAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse YOUR AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000079-0.75%
30 päeva$ -0.000047-4.31%
60 päeva$ -0.000043-3.96%
90 päeva$ -0.000493-32.06%
YOUR AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris YOURAI muutuse $ -0.0000079 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

YOUR AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000047 (-4.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

YOUR AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YOURAI $ -0.000043 (-3.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

YOUR AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000493 (-32.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada YOUR AI (YOURAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe YOUR AI hinnaajaloo lehte.

Mis on YOUR AI (YOURAI)

YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

YOUR AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie YOUR AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida YOURAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse YOUR AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie YOUR AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

YOUR AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on YOUR AI (YOURAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YOUR AI (YOURAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YOUR AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YOUR AI hinna ennustust kohe!

YOUR AI (YOURAI) tokenoomika

YOUR AI (YOURAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YOURAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

YOUR AI (YOURAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas YOUR AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust YOUR AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

YOURAI kohalike valuutade suhtes

1 YOUR AI(YOURAI)/VND
27.499175
1 YOUR AI(YOURAI)/AUD
A$0.0015884
1 YOUR AI(YOURAI)/GBP
0.00076285
1 YOUR AI(YOURAI)/EUR
0.00088825
1 YOUR AI(YOURAI)/USD
$0.001045
1 YOUR AI(YOURAI)/MYR
RM0.00439945
1 YOUR AI(YOURAI)/TRY
0.04262555
1 YOUR AI(YOURAI)/JPY
¥0.153615
1 YOUR AI(YOURAI)/ARS
ARS$1.35537545
1 YOUR AI(YOURAI)/RUB
0.08329695
1 YOUR AI(YOURAI)/INR
0.09144795
1 YOUR AI(YOURAI)/IDR
Rp16.85483635
1 YOUR AI(YOURAI)/KRW
1.4513796
1 YOUR AI(YOURAI)/PHP
0.05909475
1 YOUR AI(YOURAI)/EGP
￡E.0.0504317
1 YOUR AI(YOURAI)/BRL
R$0.005643
1 YOUR AI(YOURAI)/CAD
C$0.0014421
1 YOUR AI(YOURAI)/BDT
0.1269048
1 YOUR AI(YOURAI)/NGN
1.6027583
1 YOUR AI(YOURAI)/UAH
0.04306445
1 YOUR AI(YOURAI)/VES
Bs0.141075
1 YOUR AI(YOURAI)/CLP
$1.00738
1 YOUR AI(YOURAI)/PKR
Rs0.2960276
1 YOUR AI(YOURAI)/KZT
0.56577345
1 YOUR AI(YOURAI)/THB
฿0.03384755
1 YOUR AI(YOURAI)/TWD
NT$0.03138135
1 YOUR AI(YOURAI)/AED
د.إ0.00383515
1 YOUR AI(YOURAI)/CHF
Fr0.000836
1 YOUR AI(YOURAI)/HKD
HK$0.0081719
1 YOUR AI(YOURAI)/AMD
֏0.3994617
1 YOUR AI(YOURAI)/MAD
.د.م0.00939455
1 YOUR AI(YOURAI)/MXN
$0.01971915
1 YOUR AI(YOURAI)/PLN
0.0038038
1 YOUR AI(YOURAI)/RON
лв0.0045144
1 YOUR AI(YOURAI)/SEK
kr0.00997975
1 YOUR AI(YOURAI)/BGN
лв0.00174515
1 YOUR AI(YOURAI)/HUF
Ft0.352792
1 YOUR AI(YOURAI)/CZK
0.0218405
1 YOUR AI(YOURAI)/KWD
د.ك0.000318725
1 YOUR AI(YOURAI)/ILS
0.00352165
1 YOUR AI(YOURAI)/NOK
kr0.01064855
1 YOUR AI(YOURAI)/NZD
$0.0017556

YOUR AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest YOUR AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse YOUR AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YOUR AI kohta

Kui palju on YOUR AI (YOURAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas YOURAI hind USD on 0.001045 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YOURAI/USD hind?
Praegune hind YOURAI/USD on $ 0.001045. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YOUR AI turukapitalisatsioon?
YOURAI turukapitalisatsioon on $ 535.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YOURAI ringlev varu?
YOURAI ringlev varu on 512.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YOURAI (ATH) hind?
YOURAI saavutab ATH hinna summas 0.5438290931338011 USD.
Mis oli kõigi aegade YOURAI madalaim (ATL) hind?
YOURAI nägi ATL hinda summas 0.000802414686791847 USD.
Milline on YOURAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YOURAI kauplemismaht on $ 29.24K USD.
Kas YOURAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
YOURAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YOURAI hinna ennustust.
YOUR AI (YOURAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

