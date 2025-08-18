YOUR AI (YOURAI) reaalajas hind on $ 0.001045. Viimase 24 tunni jooksul YOURAI kaubeldud madalaim $ 0.001042 ja kõrgeim $ 0.001243 näitab aktiivset turu volatiivsust. YOURAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5438290931338011 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000802414686791847.
Lüliajalise tootluse osas on YOURAI muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel -3.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
YOUR AI (YOURAI) – turuteave
No.2356
$ 535.34K
$ 29.24K
$ 1.05M
512.29M
1,000,000,000
891,625,000
51.22%
ETH
YOUR AI praegune turukapitalisatsioon on $ 535.34K$ 29.24K 24 tunnise kauplemismahuga. YOURAI ringlev varu on 512.29M, mille koguvaru on 891625000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.05M.
YOUR AI (YOURAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse YOUR AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000079
-0.75%
30 päeva
$ -0.000047
-4.31%
60 päeva
$ -0.000043
-3.96%
90 päeva
$ -0.000493
-32.06%
YOUR AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris YOURAI muutuse $ -0.0000079 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
YOUR AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000047 (-4.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
YOUR AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YOURAI $ -0.000043 (-3.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
YOUR AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000493 (-32.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada YOUR AI (YOURAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.
YOUR AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie YOUR AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida YOURAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse YOUR AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie YOUR AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
YOUR AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on YOUR AI (YOURAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YOUR AI (YOURAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YOUR AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
YOUR AI (YOURAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YOURAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
YOUR AI (YOURAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas YOUR AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust YOUR AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.