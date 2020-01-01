YOLO (YOLO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YOLO (YOLO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YOLO (YOLO) teave Born from the recognition that joy is an essential element missing in the cryptocurrency space, YOLO Token endeavors to redefine the digital currency experience. The YOLO NFT Marketplace introduces a revolutionary platform where memes become unique digital artifacts, offering users an engaging intersection of humor and cutting-edge blockchain technology. Ametlik veebisait: https://yolomeme.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xff61F59f1591b32D08414AcAC4454cf7096B67EA Ostke YOLO kohe!

YOLO (YOLO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YOLO (YOLO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 91.61K $ 91.61K $ 91.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00004394 $ 0.00004394 $ 0.00004394 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000000009161 $ 0.000000009161 $ 0.000000009161 Lisateave YOLO (YOLO) hinna kohta

YOLO (YOLO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YOLO (YOLO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YOLO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YOLO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YOLO tokeni tokenoomikat, avastage YOLO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust YOLO Kas olete huvitatud YOLO (YOLO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid YOLO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas YOLO MEXC-ist osta!

YOLO (YOLO) hinna ajalugu YOLO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage YOLO hinna ajalugu kohe!

YOLO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YOLO võiks suunduda? Meie YOLO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YOLO tokeni hinna ennustust kohe!

