YieldNest (YND) teave YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that offers simple, high-yielding, risk-adjusted restaking, RWA and DeFi strategies. It merges DeFi's best strategies into single, unified, high-powered assets with L1 settlement assurances. Powered & Secured by DeFAI. Ametlik veebisait: https://yieldnest.finance Valge raamat: https://docs.yieldnest.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x7159cc276D7d17Ab4b3bEb19959E1F39368a45Ba Ostke YND kohe!

YieldNest (YND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YieldNest (YND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0805 $ 0.0805 $ 0.0805 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00234718019633786 $ 0.00234718019633786 $ 0.00234718019633786 Praegune hind: $ 0.002575 $ 0.002575 $ 0.002575 Lisateave YieldNest (YND) hinna kohta

YieldNest (YND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YieldNest (YND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YND tokeni tokenoomikat, avastage YND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust YND Kas olete huvitatud YieldNest (YND) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid YND ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas YND MEXC-ist osta!

YieldNest (YND) hinna ajalugu YND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage YND hinna ajalugu kohe!

YND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YND võiks suunduda? Meie YND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YND tokeni hinna ennustust kohe!

