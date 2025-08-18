Mis on YieldNest (YND)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that offers simple, high-yielding, risk-adjusted restaking, RWA and DeFi strategies. It merges DeFi's best strategies into single, unified, high-powered assets with L1 settlement assurances. Powered & Secured by DeFAI.

YieldNest on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



YieldNest (YND) tokenoomika

YieldNest (YND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YieldNest kohta Kui palju on YieldNest (YND) tänapäeval väärt? Reaalajas YND hind USD on 0.002659 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YND/USD hind? $ 0.002659 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on YieldNest turukapitalisatsioon? YND turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YND ringlev varu? YND ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YND (ATH) hind? YND saavutab ATH hinna summas 0.038245884269046314 USD . Mis oli kõigi aegade YND madalaim (ATL) hind? YND nägi ATL hinda summas 0.00234718019633786 USD . Milline on YND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YND kauplemismaht on $ 56.55K USD . Kas YND sel aastal kõrgemale ka suundub? YND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YND hinna ennustust

