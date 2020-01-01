YieldMind (YIEL) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi YieldMind (YIEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
YieldMind (YIEL) teave

YieldMind revolutionizes crypto investing by combining artificial intelligence with secure, real-world asset-backed strategies. Designed for both beginners and experts, it offers stable, tax-efficient yields through tokenized U.S. Treasury Bills (T-Bills) and audited on-chain protocols.

Ametlik veebisait:
https://yieldmindai.org
Valge raamat:
https://docs.yieldmindai.org
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9042fD2f383eAbC9372e0b20e3BEbca4AcFA5852

YieldMind (YIEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage YieldMind (YIEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
Koguvaru:
$ 100.00B
Ringlev varu:
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 7.00
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0342
Kõigi aegade madalaim:
Praegune hind:
$ 0.00000000007
YieldMind (YIEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

YieldMind (YIEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate YIEL tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

YIEL tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate YIEL tokeni tokenoomikat, avastage YIEL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust YIEL

Kas olete huvitatud YieldMind (YIEL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid YIEL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

YieldMind (YIEL) hinna ajalugu

YIEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

YIEL – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu YIEL võiks suunduda? Meie YIEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

