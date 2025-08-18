Rohkem infot YIEL

YieldMind hind(YIEL)

1 YIEL/USD reaalajas hind:

$0.00000000017
$0.00000000017$0.00000000017
0.00%1D
USD
YieldMind (YIEL) reaalajas hinnagraafik
YieldMind (YIEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000000166
$ 0.000000000166$ 0.000000000166
24 h madal
$ 0.00000000017
$ 0.00000000017$ 0.00000000017
24 h kõrge

$ 0.000000000166
$ 0.000000000166$ 0.000000000166

$ 0.00000000017
$ 0.00000000017$ 0.00000000017

YieldMind (YIEL) reaalajas hind on $ 0.00000000017. Viimase 24 tunni jooksul YIEL kaubeldud madalaim $ 0.000000000166 ja kõrgeim $ 0.00000000017 näitab aktiivset turu volatiivsust. YIELkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on YIEL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +115.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YieldMind (YIEL) – turuteave

$ 43.40
$ 43.40$ 43.40

$ 17.00
$ 17.00$ 17.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BSC

YieldMind praegune turukapitalisatsioon on -- $ 43.40 24 tunnise kauplemismahuga. YIEL ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

YieldMind (YIEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse YieldMind tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000000000225-56.97%
60 päeva$ -0.00019999983-100.00%
90 päeva$ -0.00019999983-100.00%
YieldMind Hinnamuutus täna

Täna registreeris YIEL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

YieldMind 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000000225 (-56.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

YieldMind 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YIEL $ -0.00019999983 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

YieldMind 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00019999983 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada YieldMind (YIEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe YieldMind hinnaajaloo lehte.

Mis on YieldMind (YIEL)

YieldMind revolutionizes crypto investing by combining artificial intelligence with secure, real-world asset-backed strategies. Designed for both beginners and experts, it offers stable, tax-efficient yields through tokenized U.S. Treasury Bills (T-Bills) and audited on-chain protocols.

YieldMind on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie YieldMind investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida YIEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse YieldMind kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie YieldMind ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

YieldMind hinna ennustus (USD)

Kui palju on YieldMind (YIEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YieldMind (YIEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YieldMind nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YieldMind hinna ennustust kohe!

YieldMind (YIEL) tokenoomika

YieldMind (YIEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YIEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

YieldMind (YIEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas YieldMind osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust YieldMind osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

YIEL kohalike valuutade suhtes

1 YieldMind(YIEL)/VND
0.00000447355
1 YieldMind(YIEL)/AUD
A$0.0000000002601
1 YieldMind(YIEL)/GBP
0.0000000001241
1 YieldMind(YIEL)/EUR
0.0000000001445
1 YieldMind(YIEL)/USD
$0.00000000017
1 YieldMind(YIEL)/MYR
RM0.0000000007157
1 YieldMind(YIEL)/TRY
0.0000000069496
1 YieldMind(YIEL)/JPY
¥0.00000002499
1 YieldMind(YIEL)/ARS
ARS$0.0000002202061
1 YieldMind(YIEL)/RUB
0.0000000135388
1 YieldMind(YIEL)/INR
0.0000000148767
1 YieldMind(YIEL)/IDR
Rp0.0000027419351
1 YieldMind(YIEL)/KRW
0.0000002361096
1 YieldMind(YIEL)/PHP
0.0000000096526
1 YieldMind(YIEL)/EGP
￡E.0.0000000081991
1 YieldMind(YIEL)/BRL
R$0.000000000918
1 YieldMind(YIEL)/CAD
C$0.0000000002346
1 YieldMind(YIEL)/BDT
0.0000000206227
1 YieldMind(YIEL)/NGN
0.0000002603363
1 YieldMind(YIEL)/UAH
0.0000000070057
1 YieldMind(YIEL)/VES
Bs0.00000002295
1 YieldMind(YIEL)/CLP
$0.00000016354
1 YieldMind(YIEL)/PKR
Rs0.0000000481168
1 YieldMind(YIEL)/KZT
0.0000000919411
1 YieldMind(YIEL)/THB
฿0.0000000055012
1 YieldMind(YIEL)/TWD
NT$0.0000000051051
1 YieldMind(YIEL)/AED
د.إ0.0000000006239
1 YieldMind(YIEL)/CHF
Fr0.000000000136
1 YieldMind(YIEL)/HKD
HK$0.0000000013294
1 YieldMind(YIEL)/AMD
֏0.000000065008
1 YieldMind(YIEL)/MAD
.د.م0.0000000015283
1 YieldMind(YIEL)/MXN
$0.0000000031807
1 YieldMind(YIEL)/PLN
0.0000000006171
1 YieldMind(YIEL)/RON
лв0.0000000007344
1 YieldMind(YIEL)/SEK
kr0.0000000016218
1 YieldMind(YIEL)/BGN
лв0.0000000002839
1 YieldMind(YIEL)/HUF
Ft0.0000000573733
1 YieldMind(YIEL)/CZK
0.000000003553
1 YieldMind(YIEL)/KWD
د.ك0.00000000005168
1 YieldMind(YIEL)/ILS
0.0000000005729
1 YieldMind(YIEL)/NOK
kr0.0000000017272
1 YieldMind(YIEL)/NZD
$0.0000000002856

YieldMind ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest YieldMind võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse YieldMind ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YieldMind kohta

Kui palju on YieldMind (YIEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas YIEL hind USD on 0.00000000017 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YIEL/USD hind?
Praegune hind YIEL/USD on $ 0.00000000017. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YieldMind turukapitalisatsioon?
YIEL turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YIEL ringlev varu?
YIEL ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YIEL (ATH) hind?
YIEL saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade YIEL madalaim (ATL) hind?
YIEL nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on YIEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YIEL kauplemismaht on $ 43.40 USD.
Kas YIEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
YIEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YIEL hinna ennustust.
YieldMind (YIEL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

