Yidocy Plus (YIDO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Yidocy Plus (YIDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Yidocy Plus (YIDO) teave

Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.

Ametlik veebisait:
https://www.yidocyplus.io/
Valge raamat:
https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c

Yidocy Plus (YIDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Yidocy Plus (YIDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00
Koguvaru:
$ 100.00M
$ 100.00M
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 94.70K
$ 94.70K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.9
$ 0.9
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000399827864187082
$ 0.000399827864187082
Praegune hind:
$ 0.000947
$ 0.000947

Yidocy Plus (YIDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Yidocy Plus (YIDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate YIDO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

YIDO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate YIDO tokeni tokenoomikat, avastage YIDO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust YIDO

Kas olete huvitatud Yidocy Plus (YIDO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid YIDO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Yidocy Plus (YIDO) hinna ajalugu

YIDO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

YIDO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu YIDO võiks suunduda? Meie YIDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.