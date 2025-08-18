Rohkem infot YIDO

Yidocy Plus hind(YIDO)

1 YIDO/USD reaalajas hind:

$0.000956
$0.000956$0.000956
-0.41%1D
USD
Yidocy Plus (YIDO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:08:16 (UTC+8)

Yidocy Plus (YIDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000951
$ 0.000951$ 0.000951
24 h madal
$ 0.000973
$ 0.000973$ 0.000973
24 h kõrge

$ 0.000951
$ 0.000951$ 0.000951

$ 0.000973
$ 0.000973$ 0.000973

$ 0.6716896311213572
$ 0.6716896311213572$ 0.6716896311213572

$ 0.000399827864187082
$ 0.000399827864187082$ 0.000399827864187082

-0.11%

-0.41%

-24.09%

-24.09%

Yidocy Plus (YIDO) reaalajas hind on $ 0.000955. Viimase 24 tunni jooksul YIDO kaubeldud madalaim $ 0.000951 ja kõrgeim $ 0.000973 näitab aktiivset turu volatiivsust. YIDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6716896311213572 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000399827864187082.

Lüliajalise tootluse osas on YIDO muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel -24.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yidocy Plus (YIDO) – turuteave

No.6134

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.87K
$ 2.87K$ 2.87K

$ 95.50K
$ 95.50K$ 95.50K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Yidocy Plus praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 2.87K 24 tunnise kauplemismahuga. YIDO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 95.50K.

Yidocy Plus (YIDO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Yidocy Plus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000394-0.41%
30 päeva$ -0.010343-91.55%
60 päeva$ -0.001792-65.24%
90 päeva$ -0.013845-93.55%
Yidocy Plus Hinnamuutus täna

Täna registreeris YIDO muutuse $ -0.00000394 (-0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Yidocy Plus 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.010343 (-91.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Yidocy Plus 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YIDO $ -0.001792 (-65.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Yidocy Plus 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.013845 (-93.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Yidocy Plus (YIDO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Yidocy Plus hinnaajaloo lehte.

Mis on Yidocy Plus (YIDO)

Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.

Yidocy Plus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Yidocy Plus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida YIDO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Yidocy Plus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Yidocy Plus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Yidocy Plus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yidocy Plus (YIDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yidocy Plus (YIDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yidocy Plus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yidocy Plus hinna ennustust kohe!

Yidocy Plus (YIDO) tokenoomika

Yidocy Plus (YIDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YIDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Yidocy Plus (YIDO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Yidocy Plus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Yidocy Plus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

YIDO kohalike valuutade suhtes

1 Yidocy Plus(YIDO)/VND
25.130825
1 Yidocy Plus(YIDO)/AUD
A$0.0014516
1 Yidocy Plus(YIDO)/GBP
0.00069715
1 Yidocy Plus(YIDO)/EUR
0.00081175
1 Yidocy Plus(YIDO)/USD
$0.000955
1 Yidocy Plus(YIDO)/MYR
RM0.00402055
1 Yidocy Plus(YIDO)/TRY
0.03895445
1 Yidocy Plus(YIDO)/JPY
¥0.140385
1 Yidocy Plus(YIDO)/ARS
ARS$1.23864455
1 Yidocy Plus(YIDO)/RUB
0.07612305
1 Yidocy Plus(YIDO)/INR
0.08357205
1 Yidocy Plus(YIDO)/IDR
Rp15.40322365
1 Yidocy Plus(YIDO)/KRW
1.3263804
1 Yidocy Plus(YIDO)/PHP
0.05400525
1 Yidocy Plus(YIDO)/EGP
￡E.0.0460883
1 Yidocy Plus(YIDO)/BRL
R$0.005157
1 Yidocy Plus(YIDO)/CAD
C$0.0013179
1 Yidocy Plus(YIDO)/BDT
0.1159752
1 Yidocy Plus(YIDO)/NGN
1.4647217
1 Yidocy Plus(YIDO)/UAH
0.03935555
1 Yidocy Plus(YIDO)/VES
Bs0.128925
1 Yidocy Plus(YIDO)/CLP
$0.92062
1 Yidocy Plus(YIDO)/PKR
Rs0.2705324
1 Yidocy Plus(YIDO)/KZT
0.51704655
1 Yidocy Plus(YIDO)/THB
฿0.0308465
1 Yidocy Plus(YIDO)/TWD
NT$0.02867865
1 Yidocy Plus(YIDO)/AED
د.إ0.00350485
1 Yidocy Plus(YIDO)/CHF
Fr0.000764
1 Yidocy Plus(YIDO)/HKD
HK$0.0074681
1 Yidocy Plus(YIDO)/AMD
֏0.3650583
1 Yidocy Plus(YIDO)/MAD
.د.م0.00858545
1 Yidocy Plus(YIDO)/MXN
$0.01802085
1 Yidocy Plus(YIDO)/PLN
0.0034762
1 Yidocy Plus(YIDO)/RON
лв0.0041256
1 Yidocy Plus(YIDO)/SEK
kr0.00912025
1 Yidocy Plus(YIDO)/BGN
лв0.00159485
1 Yidocy Plus(YIDO)/HUF
Ft0.322408
1 Yidocy Plus(YIDO)/CZK
0.0199595
1 Yidocy Plus(YIDO)/KWD
د.ك0.000291275
1 Yidocy Plus(YIDO)/ILS
0.00321835
1 Yidocy Plus(YIDO)/NOK
kr0.00973145
1 Yidocy Plus(YIDO)/NZD
$0.0016044

Yidocy Plus ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Yidocy Plus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Yidocy Plus ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yidocy Plus kohta

Kui palju on Yidocy Plus (YIDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas YIDO hind USD on 0.000955 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YIDO/USD hind?
Praegune hind YIDO/USD on $ 0.000955. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yidocy Plus turukapitalisatsioon?
YIDO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YIDO ringlev varu?
YIDO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YIDO (ATH) hind?
YIDO saavutab ATH hinna summas 0.6716896311213572 USD.
Mis oli kõigi aegade YIDO madalaim (ATL) hind?
YIDO nägi ATL hinda summas 0.000399827864187082 USD.
Milline on YIDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YIDO kauplemismaht on $ 2.87K USD.
Kas YIDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
YIDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YIDO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:08:16 (UTC+8)

Yidocy Plus (YIDO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

