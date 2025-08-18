Yidocy Plus (YIDO) reaalajas hind on $ 0.000955. Viimase 24 tunni jooksul YIDO kaubeldud madalaim $ 0.000951 ja kõrgeim $ 0.000973 näitab aktiivset turu volatiivsust. YIDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6716896311213572 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000399827864187082.
Lüliajalise tootluse osas on YIDO muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel -24.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Yidocy Plus (YIDO) – turuteave
Yidocy Plus praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 2.87K 24 tunnise kauplemismahuga. YIDO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 95.50K.
Yidocy Plus (YIDO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Yidocy Plus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000394
-0.41%
30 päeva
$ -0.010343
-91.55%
60 päeva
$ -0.001792
-65.24%
90 päeva
$ -0.013845
-93.55%
Yidocy Plus Hinnamuutus täna
Täna registreeris YIDO muutuse $ -0.00000394 (-0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Yidocy Plus 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.010343 (-91.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Yidocy Plus 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YIDO $ -0.001792 (-65.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Yidocy Plus 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.013845 (-93.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Yidocy Plus (YIDO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.
Yidocy Plus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Yidocy Plus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida YIDO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Yidocy Plus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Yidocy Plus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Yidocy Plus hinna ennustus (USD)
Kui palju on Yidocy Plus (YIDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yidocy Plus (YIDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yidocy Plus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Yidocy Plus (YIDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YIDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Yidocy Plus (YIDO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Yidocy Plus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Yidocy Plus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.