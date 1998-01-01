YieldBricks (YBR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YieldBricks (YBR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YieldBricks (YBR) teave Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease. Ametlik veebisait: https://www.yieldbricks.com/ Valge raamat: https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c Ostke YBR kohe!

YieldBricks (YBR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YieldBricks (YBR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 Praegune hind: $ 0.002173 $ 0.002173 $ 0.002173 Lisateave YieldBricks (YBR) hinna kohta

YieldBricks (YBR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YieldBricks (YBR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YBR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YBR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YBR tokeni tokenoomikat, avastage YBR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust YBR Kas olete huvitatud YieldBricks (YBR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid YBR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas YBR MEXC-ist osta!

YieldBricks (YBR) hinna ajalugu YBR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage YBR hinna ajalugu kohe!

YBR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YBR võiks suunduda? Meie YBR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YBR tokeni hinna ennustust kohe!

