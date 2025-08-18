YieldBricks (YBR) reaalajas hind on $ 0.00131. Viimase 24 tunni jooksul YBR kaubeldud madalaim $ 0.001 ja kõrgeim $ 0.001478 näitab aktiivset turu volatiivsust. YBRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.33125992148063127 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000688919174838846.
Lüliajalise tootluse osas on YBR muutunud +0.76% viimase tunni jooksul, +19.28% 24 tunni vältel +12.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
YieldBricks (YBR) – turuteave
No.5483
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 5.57K
$ 5.57K$ 5.57K
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ARB
YieldBricks praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 5.57K 24 tunnise kauplemismahuga. YBR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.31M.
YieldBricks (YBR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse YieldBricks tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0002389
+19.28%
30 päeva
$ -0.000906
-40.89%
60 päeva
$ +0.000175
+15.41%
90 päeva
$ -0.002159
-62.24%
YieldBricks Hinnamuutus täna
Täna registreeris YBR muutuse $ +0.0002389 (+19.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
YieldBricks 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000906 (-40.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
YieldBricks 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YBR $ +0.000175 (+15.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
YieldBricks 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002159 (-62.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada YieldBricks (YBR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease.
YieldBricks on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie YieldBricks investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida YBR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse YieldBricks kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie YieldBricks ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
YieldBricks hinna ennustus (USD)
Kui palju on YieldBricks (YBR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YieldBricks (YBR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YieldBricks nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
YieldBricks (YBR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YBR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
YieldBricks (YBR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas YieldBricks osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust YieldBricks osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
