Rohkem infot YBR

YBR Hinnainfo

YBR Valge raamat

YBR Ametlik veebisait

YBR Tokenoomika

YBR Hinnaprognoos

YBR Ajalugu

YBR – ostujuhend

YBR-usaldusraha valuutakonverter

YBR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

YieldBricks logo

YieldBricks hind(YBR)

1 YBR/USD reaalajas hind:

$0.001478
$0.001478$0.001478
+19.28%1D
USD
YieldBricks (YBR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:39:51 (UTC+8)

YieldBricks (YBR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001
$ 0.001$ 0.001
24 h madal
$ 0.001478
$ 0.001478$ 0.001478
24 h kõrge

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

$ 0.001478
$ 0.001478$ 0.001478

$ 0.33125992148063127
$ 0.33125992148063127$ 0.33125992148063127

$ 0.000688919174838846
$ 0.000688919174838846$ 0.000688919174838846

+0.76%

+19.28%

+12.54%

+12.54%

YieldBricks (YBR) reaalajas hind on $ 0.00131. Viimase 24 tunni jooksul YBR kaubeldud madalaim $ 0.001 ja kõrgeim $ 0.001478 näitab aktiivset turu volatiivsust. YBRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.33125992148063127 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000688919174838846.

Lüliajalise tootluse osas on YBR muutunud +0.76% viimase tunni jooksul, +19.28% 24 tunni vältel +12.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YieldBricks (YBR) – turuteave

No.5483

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.57K
$ 5.57K$ 5.57K

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ARB

YieldBricks praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 5.57K 24 tunnise kauplemismahuga. YBR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.31M.

YieldBricks (YBR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse YieldBricks tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0002389+19.28%
30 päeva$ -0.000906-40.89%
60 päeva$ +0.000175+15.41%
90 päeva$ -0.002159-62.24%
YieldBricks Hinnamuutus täna

Täna registreeris YBR muutuse $ +0.0002389 (+19.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

YieldBricks 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000906 (-40.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

YieldBricks 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YBR $ +0.000175 (+15.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

YieldBricks 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002159 (-62.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada YieldBricks (YBR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe YieldBricks hinnaajaloo lehte.

Mis on YieldBricks (YBR)

Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease.

YieldBricks on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie YieldBricks investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida YBR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse YieldBricks kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie YieldBricks ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

YieldBricks hinna ennustus (USD)

Kui palju on YieldBricks (YBR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YieldBricks (YBR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YieldBricks nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YieldBricks hinna ennustust kohe!

YieldBricks (YBR) tokenoomika

YieldBricks (YBR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YBR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

YieldBricks (YBR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas YieldBricks osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust YieldBricks osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

YBR kohalike valuutade suhtes

1 YieldBricks(YBR)/VND
34.47265
1 YieldBricks(YBR)/AUD
A$0.0020043
1 YieldBricks(YBR)/GBP
0.0009563
1 YieldBricks(YBR)/EUR
0.0011135
1 YieldBricks(YBR)/USD
$0.00131
1 YieldBricks(YBR)/MYR
RM0.0055151
1 YieldBricks(YBR)/TRY
0.0535528
1 YieldBricks(YBR)/JPY
¥0.19257
1 YieldBricks(YBR)/ARS
ARS$1.6968823
1 YieldBricks(YBR)/RUB
0.1043284
1 YieldBricks(YBR)/INR
0.1146381
1 YieldBricks(YBR)/IDR
Rp21.1290293
1 YieldBricks(YBR)/KRW
1.8194328
1 YieldBricks(YBR)/PHP
0.0743818
1 YieldBricks(YBR)/EGP
￡E.0.0631813
1 YieldBricks(YBR)/BRL
R$0.007074
1 YieldBricks(YBR)/CAD
C$0.0018078
1 YieldBricks(YBR)/BDT
0.1589161
1 YieldBricks(YBR)/NGN
2.0061209
1 YieldBricks(YBR)/UAH
0.0539851
1 YieldBricks(YBR)/VES
Bs0.17685
1 YieldBricks(YBR)/CLP
$1.26022
1 YieldBricks(YBR)/PKR
Rs0.3707824
1 YieldBricks(YBR)/KZT
0.7084873
1 YieldBricks(YBR)/THB
฿0.0423916
1 YieldBricks(YBR)/TWD
NT$0.0393393
1 YieldBricks(YBR)/AED
د.إ0.0048077
1 YieldBricks(YBR)/CHF
Fr0.001048
1 YieldBricks(YBR)/HKD
HK$0.0102442
1 YieldBricks(YBR)/AMD
֏0.500944
1 YieldBricks(YBR)/MAD
.د.م0.0117769
1 YieldBricks(YBR)/MXN
$0.0245101
1 YieldBricks(YBR)/PLN
0.0047553
1 YieldBricks(YBR)/RON
лв0.0056592
1 YieldBricks(YBR)/SEK
kr0.0124974
1 YieldBricks(YBR)/BGN
лв0.0021877
1 YieldBricks(YBR)/HUF
Ft0.4421119
1 YieldBricks(YBR)/CZK
0.027379
1 YieldBricks(YBR)/KWD
د.ك0.00039824
1 YieldBricks(YBR)/ILS
0.0044147
1 YieldBricks(YBR)/NOK
kr0.0133096
1 YieldBricks(YBR)/NZD
$0.0022008

YieldBricks ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest YieldBricks võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse YieldBricks ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YieldBricks kohta

Kui palju on YieldBricks (YBR) tänapäeval väärt?
Reaalajas YBR hind USD on 0.00131 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YBR/USD hind?
Praegune hind YBR/USD on $ 0.00131. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YieldBricks turukapitalisatsioon?
YBR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YBR ringlev varu?
YBR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YBR (ATH) hind?
YBR saavutab ATH hinna summas 0.33125992148063127 USD.
Mis oli kõigi aegade YBR madalaim (ATL) hind?
YBR nägi ATL hinda summas 0.000688919174838846 USD.
Milline on YBR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YBR kauplemismaht on $ 5.57K USD.
Kas YBR sel aastal kõrgemale ka suundub?
YBR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YBR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:39:51 (UTC+8)

YieldBricks (YBR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

YBR/USD kalkulaator

Summa

YBR
YBR
USD
USD

1 YBR = 0.00131 USD

Kauplemine: YBR

YBRUSDT
$0.001478
$0.001478$0.001478
+19.28%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu