YBDBD (YBDBD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YBDBD (YBDBD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YBDBD (YBDBD) teave YabbaDabbaDoo! where the prehistoric meets the digital, and fun takes the wheel! Imagine a world filled with dinosaurs, stone-age cars, and vibrant communities—now powered by blockchain technology. Our mission is simple: bring laughter, adventure, and real value to the crypto space with a meme-coin that’s as entertaining as it is rewarding. Ametlik veebisait: https://www.yabba-dabba-doo.xyz/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x363e76a8e43720818de7c4de370fdc6d8c501894 Ostke YBDBD kohe!

YBDBD (YBDBD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YBDBD (YBDBD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 82.84K $ 82.84K $ 82.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01795 $ 0.01795 $ 0.01795 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000031073203174 $ 0.0000031073203174 $ 0.0000031073203174 Praegune hind: $ 0.000004142 $ 0.000004142 $ 0.000004142 Lisateave YBDBD (YBDBD) hinna kohta

YBDBD (YBDBD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YBDBD (YBDBD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YBDBD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YBDBD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YBDBD tokeni tokenoomikat, avastage YBDBD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust YBDBD Kas olete huvitatud YBDBD (YBDBD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid YBDBD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas YBDBD MEXC-ist osta!

YBDBD (YBDBD) hinna ajalugu YBDBD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage YBDBD hinna ajalugu kohe!

YBDBD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YBDBD võiks suunduda? Meie YBDBD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YBDBD tokeni hinna ennustust kohe!

