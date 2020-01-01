YAY Network (YAY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YAY Network (YAY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YAY Network (YAY) teave YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. Ametlik veebisait: https://yay.network/ Valge raamat: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579 Ostke YAY kohe!

YAY Network (YAY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YAY Network (YAY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 355.63K $ 355.63K $ 355.63K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 687.75M $ 687.75M $ 687.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 517.10K $ 517.10K $ 517.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.088 $ 0.088 $ 0.088 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 Praegune hind: $ 0.0005171 $ 0.0005171 $ 0.0005171 Lisateave YAY Network (YAY) hinna kohta

YAY Network (YAY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YAY Network (YAY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YAY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YAY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YAY tokeni tokenoomikat, avastage YAY tokeni reaalajas hinda!

YAY Network (YAY) hinna ajalugu YAY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage YAY hinna ajalugu kohe!

YAY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YAY võiks suunduda? Meie YAY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YAY tokeni hinna ennustust kohe!

