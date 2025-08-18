Rohkem infot YAY

YAY Network logo

YAY Network hind(YAY)

1 YAY/USD reaalajas hind:

$0.0005137
$0.0005137
+0.11%1D
USD
YAY Network (YAY) reaalajas hinnagraafik
YAY Network (YAY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00051
$ 0.00051
24 h madal
$ 0.0005169
$ 0.0005169
24 h kõrge

$ 0.00051
$ 0.00051

$ 0.0005169
$ 0.0005169

$ 0.09812082
$ 0.09812082

$ 0.000180253611537279
$ 0.000180253611537279

-0.04%

+0.11%

+1.00%

+1.00%

YAY Network (YAY) reaalajas hind on $ 0.0005137. Viimase 24 tunni jooksul YAY kaubeldud madalaim $ 0.00051 ja kõrgeim $ 0.0005169 näitab aktiivset turu volatiivsust. YAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09812082 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000180253611537279.

Lüliajalise tootluse osas on YAY muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel +1.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YAY Network (YAY) – turuteave

No.2526

$ 353.30K
$ 353.30K

$ 17.42K
$ 17.42K

$ 513.70K
$ 513.70K

687.75M
687.75M

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

YAY Network praegune turukapitalisatsioon on $ 353.30K $ 17.42K 24 tunnise kauplemismahuga. YAY ringlev varu on 687.75M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

YAY Network (YAY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse YAY Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000564+0.11%
30 päeva$ -0.0000619-10.76%
60 päeva$ +0.0000385+8.10%
90 päeva$ -0.0000137-2.60%
YAY Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris YAY muutuse $ +0.000000564 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

YAY Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000619 (-10.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

YAY Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YAY $ +0.0000385 (+8.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

YAY Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000137 (-2.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada YAY Network (YAY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe YAY Network hinnaajaloo lehte.

Mis on YAY Network (YAY)

YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.

YAY Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie YAY Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida YAY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse YAY Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie YAY Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

YAY Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on YAY Network (YAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YAY Network (YAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YAY Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YAY Network hinna ennustust kohe!

YAY Network (YAY) tokenoomika

YAY Network (YAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

YAY Network (YAY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas YAY Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust YAY Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

YAY kohalike valuutade suhtes

1 YAY Network(YAY)/VND
13.5180155
1 YAY Network(YAY)/AUD
A$0.000780824
1 YAY Network(YAY)/GBP
0.000375001
1 YAY Network(YAY)/EUR
0.000436645
1 YAY Network(YAY)/USD
$0.0005137
1 YAY Network(YAY)/MYR
RM0.002162677
1 YAY Network(YAY)/TRY
0.020953823
1 YAY Network(YAY)/JPY
¥0.0755139
1 YAY Network(YAY)/ARS
ARS$0.666274037
1 YAY Network(YAY)/RUB
0.040947027
1 YAY Network(YAY)/INR
0.044953887
1 YAY Network(YAY)/IDR
Rp8.285482711
1 YAY Network(YAY)/KRW
0.713467656
1 YAY Network(YAY)/PHP
0.029049735
1 YAY Network(YAY)/EGP
￡E.0.024791162
1 YAY Network(YAY)/BRL
R$0.00277398
1 YAY Network(YAY)/CAD
C$0.000708906
1 YAY Network(YAY)/BDT
0.062383728
1 YAY Network(YAY)/NGN
0.787882238
1 YAY Network(YAY)/UAH
0.021169577
1 YAY Network(YAY)/VES
Bs0.0693495
1 YAY Network(YAY)/CLP
$0.4952068
1 YAY Network(YAY)/PKR
Rs0.145520936
1 YAY Network(YAY)/KZT
0.278122317
1 YAY Network(YAY)/THB
฿0.016638743
1 YAY Network(YAY)/TWD
NT$0.015426411
1 YAY Network(YAY)/AED
د.إ0.001885279
1 YAY Network(YAY)/CHF
Fr0.00041096
1 YAY Network(YAY)/HKD
HK$0.004017134
1 YAY Network(YAY)/AMD
֏0.196366962
1 YAY Network(YAY)/MAD
.د.م0.004618163
1 YAY Network(YAY)/MXN
$0.009693519
1 YAY Network(YAY)/PLN
0.001869868
1 YAY Network(YAY)/RON
лв0.002219184
1 YAY Network(YAY)/SEK
kr0.004905835
1 YAY Network(YAY)/BGN
лв0.000857879
1 YAY Network(YAY)/HUF
Ft0.17342512
1 YAY Network(YAY)/CZK
0.01073633
1 YAY Network(YAY)/KWD
د.ك0.0001566785
1 YAY Network(YAY)/ILS
0.001731169
1 YAY Network(YAY)/NOK
kr0.005234603
1 YAY Network(YAY)/NZD
$0.000863016

YAY Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest YAY Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse YAY Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YAY Network kohta

Kui palju on YAY Network (YAY) tänapäeval väärt?
Reaalajas YAY hind USD on 0.0005137 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YAY/USD hind?
Praegune hind YAY/USD on $ 0.0005137. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YAY Network turukapitalisatsioon?
YAY turukapitalisatsioon on $ 353.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YAY ringlev varu?
YAY ringlev varu on 687.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAY (ATH) hind?
YAY saavutab ATH hinna summas 0.09812082 USD.
Mis oli kõigi aegade YAY madalaim (ATL) hind?
YAY nägi ATL hinda summas 0.000180253611537279 USD.
Milline on YAY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YAY kauplemismaht on $ 17.42K USD.
Kas YAY sel aastal kõrgemale ka suundub?
YAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.0005137
