YAY Network (YAY) reaalajas hind on $ 0.0005137. Viimase 24 tunni jooksul YAY kaubeldud madalaim $ 0.00051 ja kõrgeim $ 0.0005169 näitab aktiivset turu volatiivsust. YAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09812082 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000180253611537279.
Lüliajalise tootluse osas on YAY muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel +1.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
YAY Network (YAY) – turuteave
No.2526
$ 353.30K
$ 353.30K$ 353.30K
$ 17.42K
$ 17.42K$ 17.42K
$ 513.70K
$ 513.70K$ 513.70K
687.75M
687.75M 687.75M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
YAY Network praegune turukapitalisatsioon on $ 353.30K$ 17.42K 24 tunnise kauplemismahuga. YAY ringlev varu on 687.75M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
YAY Network (YAY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse YAY Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000564
+0.11%
30 päeva
$ -0.0000619
-10.76%
60 päeva
$ +0.0000385
+8.10%
90 päeva
$ -0.0000137
-2.60%
YAY Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris YAY muutuse $ +0.000000564 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
YAY Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000619 (-10.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
YAY Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YAY $ +0.0000385 (+8.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
YAY Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000137 (-2.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada YAY Network (YAY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group.
By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum.
As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.
YAY Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie YAY Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida YAY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse YAY Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie YAY Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
YAY Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on YAY Network (YAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YAY Network (YAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YAY Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
YAY Network (YAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
YAY Network (YAY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas YAY Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust YAY Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.