Yaka Finance (YAKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yaka Finance (YAKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Yaka Finance (YAKA) teave Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad. Ametlik veebisait: http://yaka.finance/ Valge raamat: https://yaka.gitbook.io/yaka-finance Plokiahela Explorer: https://seitrace.com/token/0x51121BCAE92E302f19D06C193C95E1f7b81a444b?chain=pacific-1 Ostke YAKA kohe!

Yaka Finance (YAKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yaka Finance (YAKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 347.20K $ 347.20K $ 347.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.125 $ 0.125 $ 0.125 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.001736 $ 0.001736 $ 0.001736 Lisateave Yaka Finance (YAKA) hinna kohta

Yaka Finance (YAKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yaka Finance (YAKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YAKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YAKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YAKA tokeni tokenoomikat, avastage YAKA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust YAKA Kas olete huvitatud Yaka Finance (YAKA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid YAKA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Yaka Finance (YAKA) hinna ajalugu YAKA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage YAKA hinna ajalugu kohe!

YAKA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YAKA võiks suunduda? Meie YAKA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YAKA tokeni hinna ennustust kohe!

