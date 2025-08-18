Rohkem infot YAKA

Yaka Finance logo

Yaka Finance hind(YAKA)

1 YAKA/USD reaalajas hind:

$0.00248
0.00%1D
USD
Yaka Finance (YAKA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:29:10 (UTC+8)

Yaka Finance (YAKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002069
24 h madal
$ 0.00253
24 h kõrge

$ 0.002069
$ 0.00253
--
--
0.00%

0.00%

+7.49%

+7.49%

Yaka Finance (YAKA) reaalajas hind on $ 0.00248. Viimase 24 tunni jooksul YAKA kaubeldud madalaim $ 0.002069 ja kõrgeim $ 0.00253 näitab aktiivset turu volatiivsust. YAKAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on YAKA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +7.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yaka Finance (YAKA) – turuteave

--
$ 3.29
$ 496.00K
--
200,000,000
SEIEVM

Yaka Finance praegune turukapitalisatsioon on -- $ 3.29 24 tunnise kauplemismahuga. YAKA ringlev varu on --, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Yaka Finance (YAKA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Yaka Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000348-12.31%
60 päeva$ +0.000658+36.11%
90 päeva$ +0.000459+22.71%
Yaka Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris YAKA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Yaka Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000348 (-12.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Yaka Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YAKA $ +0.000658 (+36.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Yaka Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000459 (+22.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Yaka Finance (YAKA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Yaka Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Yaka Finance (YAKA)

Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad.

Yaka Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Yaka Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida YAKA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Yaka Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Yaka Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Yaka Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yaka Finance (YAKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yaka Finance (YAKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yaka Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yaka Finance hinna ennustust kohe!

Yaka Finance (YAKA) tokenoomika

Yaka Finance (YAKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Yaka Finance (YAKA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Yaka Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Yaka Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

YAKA kohalike valuutade suhtes

1 Yaka Finance(YAKA)/VND
65.2612
1 Yaka Finance(YAKA)/AUD
A$0.0037944
1 Yaka Finance(YAKA)/GBP
0.0018104
1 Yaka Finance(YAKA)/EUR
0.002108
1 Yaka Finance(YAKA)/USD
$0.00248
1 Yaka Finance(YAKA)/MYR
RM0.0104408
1 Yaka Finance(YAKA)/TRY
0.101308
1 Yaka Finance(YAKA)/JPY
¥0.36456
1 Yaka Finance(YAKA)/ARS
ARS$3.2124184
1 Yaka Finance(YAKA)/RUB
0.1975072
1 Yaka Finance(YAKA)/INR
0.2170248
1 Yaka Finance(YAKA)/IDR
Rp39.9999944
1 Yaka Finance(YAKA)/KRW
3.4444224
1 Yaka Finance(YAKA)/PHP
0.140244
1 Yaka Finance(YAKA)/EGP
￡E.0.1195608
1 Yaka Finance(YAKA)/BRL
R$0.013392
1 Yaka Finance(YAKA)/CAD
C$0.0034224
1 Yaka Finance(YAKA)/BDT
0.3011712
1 Yaka Finance(YAKA)/NGN
3.8036752
1 Yaka Finance(YAKA)/UAH
0.1022008
1 Yaka Finance(YAKA)/VES
Bs0.3348
1 Yaka Finance(YAKA)/CLP
$2.39072
1 Yaka Finance(YAKA)/PKR
Rs0.7025344
1 Yaka Finance(YAKA)/KZT
1.3426968
1 Yaka Finance(YAKA)/THB
฿0.0802528
1 Yaka Finance(YAKA)/TWD
NT$0.0744744
1 Yaka Finance(YAKA)/AED
د.إ0.0091016
1 Yaka Finance(YAKA)/CHF
Fr0.001984
1 Yaka Finance(YAKA)/HKD
HK$0.0193936
1 Yaka Finance(YAKA)/AMD
֏0.9480048
1 Yaka Finance(YAKA)/MAD
.د.م0.0222952
1 Yaka Finance(YAKA)/MXN
$0.0464504
1 Yaka Finance(YAKA)/PLN
0.0090024
1 Yaka Finance(YAKA)/RON
лв0.0107136
1 Yaka Finance(YAKA)/SEK
kr0.0236592
1 Yaka Finance(YAKA)/BGN
лв0.0041416
1 Yaka Finance(YAKA)/HUF
Ft0.8367024
1 Yaka Finance(YAKA)/CZK
0.0518568
1 Yaka Finance(YAKA)/KWD
د.ك0.0007564
1 Yaka Finance(YAKA)/ILS
0.0083576
1 Yaka Finance(YAKA)/NOK
kr0.0251968
1 Yaka Finance(YAKA)/NZD
$0.0041664

Yaka Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Yaka Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Yaka Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yaka Finance kohta

Kui palju on Yaka Finance (YAKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas YAKA hind USD on 0.00248 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YAKA/USD hind?
Praegune hind YAKA/USD on $ 0.00248. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yaka Finance turukapitalisatsioon?
YAKA turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YAKA ringlev varu?
YAKA ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAKA (ATH) hind?
YAKA saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade YAKA madalaim (ATL) hind?
YAKA nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on YAKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YAKA kauplemismaht on $ 3.29 USD.
Kas YAKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
YAKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAKA hinna ennustust.
2025-08-18 04:29:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

