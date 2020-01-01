XYRO (XYRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XYRO (XYRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XYRO (XYRO) teave XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging. Ametlik veebisait: https://xyro.io Valge raamat: https://xyro-io.gitbook.io/xyro-whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x4eddb15a0abfa2c349e8065af9214e942d9a6d36/ Ostke XYRO kohe!

XYRO (XYRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XYRO (XYRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 810.31K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 324.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.093 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000615131918749103 Praegune hind: $ 0.0024994 Lisateave XYRO (XYRO) hinna kohta

XYRO (XYRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XYRO (XYRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XYRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XYRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XYRO tokeni tokenoomikat, avastage XYRO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XYRO Kas olete huvitatud XYRO (XYRO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XYRO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XYRO MEXC-ist osta!

XYRO (XYRO) hinna ajalugu XYRO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XYRO hinna ajalugu kohe!

XYRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XYRO võiks suunduda? Meie XYRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XYRO tokeni hinna ennustust kohe!

