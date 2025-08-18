XYRO (XYRO) reaalajas hind on $ 0.0026504. Viimase 24 tunni jooksul XYRO kaubeldud madalaim $ 0.002453 ja kõrgeim $ 0.0031213 näitab aktiivset turu volatiivsust. XYROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08432801964961445 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000615131918749103.
Lüliajalise tootluse osas on XYRO muutunud +6.02% viimase tunni jooksul, +4.74% 24 tunni vältel +32.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XYRO (XYRO) – turuteave
$ 853.98K
$ 147.59K
$ 2.65M
322.21M
1,000,000,000
1,000,000,000
32.22%
ETH
XYRO praegune turukapitalisatsioon on $ 853.98K$ 147.59K 24 tunnise kauplemismahuga. XYRO ringlev varu on 322.21M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.65M.
XYRO (XYRO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XYRO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000119966
+4.74%
30 päeva
$ +0.0017387
+190.70%
60 päeva
$ -0.0004646
-14.92%
90 päeva
$ -0.0014706
-35.69%
XYRO Hinnamuutus täna
Täna registreeris XYRO muutuse $ +0.000119966 (+4.74%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XYRO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0017387 (+190.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XYRO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XYRO $ -0.0004646 (-14.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XYRO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0014706 (-35.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XYRO (XYRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging.
XYRO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XYRO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XYRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XYRO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XYRO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XYRO hinna ennustus (USD)
Kui palju on XYRO (XYRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XYRO (XYRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XYRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XYRO (XYRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XYRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XYRO (XYRO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XYRO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XYRO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
