Wodo Gaming (XWGT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wodo Gaming (XWGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wodo Gaming (XWGT) teave Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same. Ametlik veebisait: https://xwgt.io Valge raamat: https://docs.wodo.io/wodo-gaming/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x62D7C4E3566f7f4033fc8e01b4d8e9BBc01c0760 Ostke XWGT kohe!

Wodo Gaming (XWGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wodo Gaming (XWGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.83M $ 34.83M $ 34.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.10001 $ 0.10001 $ 0.10001 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.03483 $ 0.03483 $ 0.03483 Lisateave Wodo Gaming (XWGT) hinna kohta

Wodo Gaming (XWGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wodo Gaming (XWGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XWGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XWGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XWGT tokeni tokenoomikat, avastage XWGT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XWGT Kas olete huvitatud Wodo Gaming (XWGT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XWGT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XWGT MEXC-ist osta!

Wodo Gaming (XWGT) hinna ajalugu XWGT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XWGT hinna ajalugu kohe!

XWGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XWGT võiks suunduda? Meie XWGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XWGT tokeni hinna ennustust kohe!

