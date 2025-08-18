Rohkem infot XWGT

Wodo Gaming logo

Wodo Gaming hind(XWGT)

1 XWGT/USD reaalajas hind:

$0.036819
$0.036819$0.036819
-1.50%1D
USD
Wodo Gaming (XWGT) reaalajas hinnagraafik
Wodo Gaming (XWGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.032461
$ 0.032461$ 0.032461
24 h madal
$ 0.037382
$ 0.037382$ 0.037382
24 h kõrge

$ 0.032461
$ 0.032461$ 0.032461

$ 0.037382
$ 0.037382$ 0.037382

--
----

--
----

-1.51%

-1.50%

+10.29%

+10.29%

Wodo Gaming (XWGT) reaalajas hind on $ 0.036819. Viimase 24 tunni jooksul XWGT kaubeldud madalaim $ 0.032461 ja kõrgeim $ 0.037382 näitab aktiivset turu volatiivsust. XWGTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on XWGT muutunud -1.51% viimase tunni jooksul, -1.50% 24 tunni vältel +10.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wodo Gaming (XWGT) – turuteave

--
----

$ 14.68K
$ 14.68K$ 14.68K

$ 36.82M
$ 36.82M$ 36.82M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Wodo Gaming praegune turukapitalisatsioon on -- $ 14.68K 24 tunnise kauplemismahuga. XWGT ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Wodo Gaming (XWGT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wodo Gaming tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005607-1.50%
30 päeva$ +0.007862+27.15%
60 päeva$ +0.019269+109.79%
90 päeva$ +0.014439+64.51%
Wodo Gaming Hinnamuutus täna

Täna registreeris XWGT muutuse $ -0.0005607 (-1.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wodo Gaming 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.007862 (+27.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wodo Gaming 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XWGT $ +0.019269 (+109.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wodo Gaming 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.014439 (+64.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wodo Gaming (XWGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wodo Gaming hinnaajaloo lehte.

Mis on Wodo Gaming (XWGT)

Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.

Wodo Gaming on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wodo Gaming investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XWGT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wodo Gaming kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wodo Gaming ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wodo Gaming hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wodo Gaming (XWGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wodo Gaming (XWGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wodo Gaming nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wodo Gaming hinna ennustust kohe!

Wodo Gaming (XWGT) tokenoomika

Wodo Gaming (XWGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XWGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wodo Gaming (XWGT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wodo Gaming osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wodo Gaming osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Wodo Gaming ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wodo Gaming võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Wodo Gaming ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wodo Gaming kohta

Kui palju on Wodo Gaming (XWGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas XWGT hind USD on 0.036819 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XWGT/USD hind?
Praegune hind XWGT/USD on $ 0.036819. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wodo Gaming turukapitalisatsioon?
XWGT turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XWGT ringlev varu?
XWGT ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XWGT (ATH) hind?
XWGT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade XWGT madalaim (ATL) hind?
XWGT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on XWGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XWGT kauplemismaht on $ 14.68K USD.
Kas XWGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
XWGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XWGT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XWGT/USD kalkulaator

Summa

XWGT
XWGT
USD
USD

1 XWGT = 0.036819 USD

Kauplemine: XWGT

XWGTUSDT
$0.036819
$0.036819$0.036819
-1.32%

