Wodo Gaming (XWGT) reaalajas hind on $ 0.036819. Viimase 24 tunni jooksul XWGT kaubeldud madalaim $ 0.032461 ja kõrgeim $ 0.037382 näitab aktiivset turu volatiivsust. XWGTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on XWGT muutunud -1.51% viimase tunni jooksul, -1.50% 24 tunni vältel +10.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wodo Gaming (XWGT) – turuteave
BSC
Wodo Gaming praegune turukapitalisatsioon on --$ 14.68K 24 tunnise kauplemismahuga. XWGT ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Wodo Gaming (XWGT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wodo Gaming tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0005607
-1.50%
30 päeva
$ +0.007862
+27.15%
60 päeva
$ +0.019269
+109.79%
90 päeva
$ +0.014439
+64.51%
Wodo Gaming Hinnamuutus täna
Täna registreeris XWGT muutuse $ -0.0005607 (-1.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wodo Gaming 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.007862 (+27.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wodo Gaming 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XWGT $ +0.019269 (+109.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wodo Gaming 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.014439 (+64.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wodo Gaming (XWGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.
Wodo Gaming hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wodo Gaming (XWGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wodo Gaming (XWGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wodo Gaming nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wodo Gaming (XWGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XWGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
