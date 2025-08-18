XUSD (XUSD) reaalajas hind on $ 1.0003. Viimase 24 tunni jooksul XUSD kaubeldud madalaim $ 1.0001 ja kõrgeim $ 1.0003 näitab aktiivset turu volatiivsust. XUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.045831001219526 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9492788036833526.
Lüliajalise tootluse osas on XUSD muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XUSD (XUSD) – turuteave
No.442
$ 77.58M
$ 181.29K
$ 77.58M
77.56M
--
77,560,417.421
ETH
XUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 77.58M$ 181.29K 24 tunnise kauplemismahuga. XUSD ringlev varu on 77.56M, mille koguvaru on 77560417.421. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
XUSD (XUSD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XUSD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001
-0.01%
30 päeva
$ +0.0001
0.00%
60 päeva
$ +0.0001
0.00%
90 päeva
$ +0.0001
0.00%
XUSD Hinnamuutus täna
Täna registreeris XUSD muutuse $ -0.0001 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XUSD 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XUSD 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XUSD $ +0.0001 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XUSD 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001 (0.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XUSD (XUSD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.
XUSD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XUSD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XUSD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XUSD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XUSD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XUSD hinna ennustus (USD)
Kui palju on XUSD (XUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XUSD (XUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XUSD (XUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XUSD (XUSD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XUSD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XUSD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.