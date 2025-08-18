Rohkem infot XUSD

XUSD hind(XUSD)

1 XUSD/USD reaalajas hind:

$1.0001
-0.01%1D
USD
XUSD (XUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:39:37 (UTC+8)

XUSD (XUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.0001
24 h madal
$ 1.0003
24 h kõrge

$ 1.0001
$ 1.0003
$ 1.045831001219526
$ 0.9492788036833526
+0.01%

-0.01%

0.00%

0.00%

XUSD (XUSD) reaalajas hind on $ 1.0003. Viimase 24 tunni jooksul XUSD kaubeldud madalaim $ 1.0001 ja kõrgeim $ 1.0003 näitab aktiivset turu volatiivsust. XUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.045831001219526 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9492788036833526.

Lüliajalise tootluse osas on XUSD muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XUSD (XUSD) – turuteave

No.442

$ 77.58M
$ 181.29K
$ 77.58M
77.56M
--
77,560,417.421
ETH

XUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 77.58M $ 181.29K 24 tunnise kauplemismahuga. XUSD ringlev varu on 77.56M, mille koguvaru on 77560417.421. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

XUSD (XUSD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XUSD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001-0.01%
30 päeva$ +0.00010.00%
60 päeva$ +0.00010.00%
90 päeva$ +0.00010.00%
XUSD Hinnamuutus täna

Täna registreeris XUSD muutuse $ -0.0001 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XUSD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XUSD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XUSD $ +0.0001 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XUSD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001 (0.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XUSD (XUSD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XUSD hinnaajaloo lehte.

Mis on XUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

XUSD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XUSD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XUSD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XUSD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XUSD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on XUSD (XUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XUSD (XUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XUSD hinna ennustust kohe!

XUSD (XUSD) tokenoomika

XUSD (XUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XUSD (XUSD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XUSD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XUSD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XUSD kohalike valuutade suhtes

1 XUSD(XUSD)/VND
26,322.8945
1 XUSD(XUSD)/AUD
A$1.530459
1 XUSD(XUSD)/GBP
0.730219
1 XUSD(XUSD)/EUR
0.850255
1 XUSD(XUSD)/USD
$1.0003
1 XUSD(XUSD)/MYR
RM4.211263
1 XUSD(XUSD)/TRY
40.892264
1 XUSD(XUSD)/JPY
¥147.0441
1 XUSD(XUSD)/ARS
ARS$1,295.718599
1 XUSD(XUSD)/RUB
79.663892
1 XUSD(XUSD)/INR
87.536253
1 XUSD(XUSD)/IDR
Rp16,133.868709
1 XUSD(XUSD)/KRW
1,389.296664
1 XUSD(XUSD)/PHP
56.797034
1 XUSD(XUSD)/EGP
￡E.48.244469
1 XUSD(XUSD)/BRL
R$5.40162
1 XUSD(XUSD)/CAD
C$1.380414
1 XUSD(XUSD)/BDT
121.346393
1 XUSD(XUSD)/NGN
1,531.849417
1 XUSD(XUSD)/UAH
41.222363
1 XUSD(XUSD)/VES
Bs135.0405
1 XUSD(XUSD)/CLP
$962.2886
1 XUSD(XUSD)/PKR
Rs283.124912
1 XUSD(XUSD)/KZT
540.992249
1 XUSD(XUSD)/THB
฿32.369708
1 XUSD(XUSD)/TWD
NT$30.039009
1 XUSD(XUSD)/AED
د.إ3.671101
1 XUSD(XUSD)/CHF
Fr0.80024
1 XUSD(XUSD)/HKD
HK$7.822346
1 XUSD(XUSD)/AMD
֏382.51472
1 XUSD(XUSD)/MAD
.د.م8.992697
1 XUSD(XUSD)/MXN
$18.715613
1 XUSD(XUSD)/PLN
3.631089
1 XUSD(XUSD)/RON
лв4.321296
1 XUSD(XUSD)/SEK
kr9.542862
1 XUSD(XUSD)/BGN
лв1.670501
1 XUSD(XUSD)/HUF
Ft337.591247
1 XUSD(XUSD)/CZK
20.90627
1 XUSD(XUSD)/KWD
د.ك0.3040912
1 XUSD(XUSD)/ILS
3.371011
1 XUSD(XUSD)/NOK
kr10.163048
1 XUSD(XUSD)/NZD
$1.680504

XUSD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XUSD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XUSD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XUSD kohta

Kui palju on XUSD (XUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas XUSD hind USD on 1.0003 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XUSD/USD hind?
Praegune hind XUSD/USD on $ 1.0003. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XUSD turukapitalisatsioon?
XUSD turukapitalisatsioon on $ 77.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XUSD ringlev varu?
XUSD ringlev varu on 77.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XUSD (ATH) hind?
XUSD saavutab ATH hinna summas 1.045831001219526 USD.
Mis oli kõigi aegade XUSD madalaim (ATL) hind?
XUSD nägi ATL hinda summas 0.9492788036833526 USD.
Milline on XUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XUSD kauplemismaht on $ 181.29K USD.
Kas XUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
XUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XUSD hinna ennustust.
XUSD (XUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

