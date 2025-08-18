Mis on XUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

XUSD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



XUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on XUSD (XUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XUSD (XUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

XUSD (XUSD) tokenoomika

XUSD (XUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XUSD (XUSD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XUSD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XUSD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XUSD kohalike valuutade suhtes

XUSD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XUSD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XUSD kohta Kui palju on XUSD (XUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas XUSD hind USD on 1.0003 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XUSD/USD hind? $ 1.0003 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XUSD turukapitalisatsioon? XUSD turukapitalisatsioon on $ 77.58M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XUSD ringlev varu? XUSD ringlev varu on 77.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XUSD (ATH) hind? XUSD saavutab ATH hinna summas 1.045831001219526 USD . Mis oli kõigi aegade XUSD madalaim (ATL) hind? XUSD nägi ATL hinda summas 0.9492788036833526 USD . Milline on XUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XUSD kauplemismaht on $ 181.29K USD . Kas XUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? XUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XUSD hinna ennustust

