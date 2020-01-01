XSwap (XSWAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XSwap (XSWAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XSwap (XSWAP) teave XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains. Ametlik veebisait: https://xswap.link Valge raamat: https://docs.xswap.link/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c Ostke XSWAP kohe!

XSwap (XSWAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XSwap (XSWAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.93M $ 9.93M $ 9.93M Koguvaru: $ 345.36M $ 345.36M $ 345.36M Ringlev varu: $ 250.87M $ 250.87M $ 250.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.86M $ 13.86M $ 13.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 Praegune hind: $ 0.03959 $ 0.03959 $ 0.03959 Lisateave XSwap (XSWAP) hinna kohta

XSwap (XSWAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XSwap (XSWAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XSWAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XSWAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XSWAP tokeni tokenoomikat, avastage XSWAP tokeni reaalajas hinda!

