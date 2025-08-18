Rohkem infot XSWAP

XSwap hind(XSWAP)

1 XSWAP/USD reaalajas hind:

$0.03965
+0.07%1D
USD
XSwap (XSWAP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:28:41 (UTC+8)

XSwap (XSWAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0395
24 h madal
$ 0.0422
24 h kõrge

$ 0.0395
$ 0.0422
$ 1.2616341934639712
$ 0.03175024909521895
-0.90%

+0.07%

-3.30%

-3.30%

XSwap (XSWAP) reaalajas hind on $ 0.03965. Viimase 24 tunni jooksul XSWAP kaubeldud madalaim $ 0.0395 ja kõrgeim $ 0.0422 näitab aktiivset turu volatiivsust. XSWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2616341934639712 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03175024909521895.

Lüliajalise tootluse osas on XSWAP muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -3.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XSwap (XSWAP) – turuteave

No.1138

$ 9.95M
$ 805.77
$ 13.88M
250.87M
350,000,000
345,362,377.78968024
71.67%

ETH

XSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 9.95M $ 805.77 24 tunnise kauplemismahuga. XSWAP ringlev varu on 250.87M, mille koguvaru on 345362377.78968024. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.88M.

XSwap (XSWAP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000277+0.07%
30 päeva$ +0.00057+1.45%
60 päeva$ +0.00343+9.46%
90 päeva$ -0.00743-15.79%
XSwap Hinnamuutus täna

Täna registreeris XSWAP muutuse $ +0.0000277 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XSwap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00057 (+1.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XSwap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XSWAP $ +0.00343 (+9.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XSwap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00743 (-15.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XSwap (XSWAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XSwap hinnaajaloo lehte.

Mis on XSwap (XSWAP)

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

XSwap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XSwap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XSWAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XSwap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XSwap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on XSwap (XSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XSwap (XSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XSwap hinna ennustust kohe!

XSwap (XSWAP) tokenoomika

XSwap (XSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XSwap (XSWAP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XSwap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XSwap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XSwap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XSwap kohta

Kui palju on XSwap (XSWAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas XSWAP hind USD on 0.03965 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XSWAP/USD hind?
Praegune hind XSWAP/USD on $ 0.03965. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XSwap turukapitalisatsioon?
XSWAP turukapitalisatsioon on $ 9.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XSWAP ringlev varu?
XSWAP ringlev varu on 250.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XSWAP (ATH) hind?
XSWAP saavutab ATH hinna summas 1.2616341934639712 USD.
Mis oli kõigi aegade XSWAP madalaim (ATL) hind?
XSWAP nägi ATL hinda summas 0.03175024909521895 USD.
Milline on XSWAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XSWAP kauplemismaht on $ 805.77 USD.
Kas XSWAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
XSWAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XSWAP hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:28:41 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

