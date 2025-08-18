XSwap (XSWAP) reaalajas hind on $ 0.03965. Viimase 24 tunni jooksul XSWAP kaubeldud madalaim $ 0.0395 ja kõrgeim $ 0.0422 näitab aktiivset turu volatiivsust. XSWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2616341934639712 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03175024909521895.
Lüliajalise tootluse osas on XSWAP muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -3.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XSwap (XSWAP) – turuteave
XSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 9.95M$ 805.77 24 tunnise kauplemismahuga. XSWAP ringlev varu on 250.87M, mille koguvaru on 345362377.78968024. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.88M.
XSwap (XSWAP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000277
+0.07%
30 päeva
$ +0.00057
+1.45%
60 päeva
$ +0.00343
+9.46%
90 päeva
$ -0.00743
-15.79%
XSwap Hinnamuutus täna
Täna registreeris XSWAP muutuse $ +0.0000277 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XSwap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00057 (+1.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XSwap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XSWAP $ +0.00343 (+9.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XSwap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00743 (-15.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XSwap (XSWAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.
XSwap hinna ennustus (USD)
Kui palju on XSwap (XSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XSwap (XSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XSwap (XSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
