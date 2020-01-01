xSPECTAR (XSPECTAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi xSPECTAR (XSPECTAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

xSPECTAR (XSPECTAR) teave xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages. Ametlik veebisait: https://xspectar.com/ Valge raamat: https://xspectar.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://xrpscan.com/account/rh5jzTCdMRCVjQ7LT6zucjezC47KATkuvv Ostke XSPECTAR kohe!

xSPECTAR (XSPECTAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage xSPECTAR (XSPECTAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002719112994460629 $ 0.002719112994460629 $ 0.002719112994460629 Praegune hind: $ 0.02093 $ 0.02093 $ 0.02093 Lisateave xSPECTAR (XSPECTAR) hinna kohta

xSPECTAR (XSPECTAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud xSPECTAR (XSPECTAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XSPECTAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XSPECTAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XSPECTAR tokeni tokenoomikat, avastage XSPECTAR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XSPECTAR Kas olete huvitatud xSPECTAR (XSPECTAR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XSPECTAR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XSPECTAR MEXC-ist osta!

xSPECTAR (XSPECTAR) hinna ajalugu XSPECTAR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XSPECTAR hinna ajalugu kohe!

XSPECTAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XSPECTAR võiks suunduda? Meie XSPECTAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XSPECTAR tokeni hinna ennustust kohe!

