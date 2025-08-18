Rohkem infot XSPECTAR

xSPECTAR hind(XSPECTAR)

1 XSPECTAR/USD reaalajas hind:

$0.0217
$0.0217$0.0217
-18.90%1D
xSPECTAR (XSPECTAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:19:44 (UTC+8)

xSPECTAR (XSPECTAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.018
$ 0.018$ 0.018
24 h madal
$ 0.02676
$ 0.02676$ 0.02676
24 h kõrge

$ 0.018
$ 0.018$ 0.018

$ 0.02676
$ 0.02676$ 0.02676

$ 0.25624388611830134
$ 0.25624388611830134$ 0.25624388611830134

$ 0.002719112994460629
$ 0.002719112994460629$ 0.002719112994460629

+20.55%

-18.90%

-5.94%

-5.94%

xSPECTAR (XSPECTAR) reaalajas hind on $ 0.0217. Viimase 24 tunni jooksul XSPECTAR kaubeldud madalaim $ 0.018 ja kõrgeim $ 0.02676 näitab aktiivset turu volatiivsust. XSPECTARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25624388611830134 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002719112994460629.

Lüliajalise tootluse osas on XSPECTAR muutunud +20.55% viimase tunni jooksul, -18.90% 24 tunni vältel -5.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

xSPECTAR (XSPECTAR) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.98K
$ 3.98K$ 3.98K

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

0.00
0.00 0.00

88,888,888
88,888,888 88,888,888

88,888,888
88,888,888 88,888,888

0.00%

xSPECTAR praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 3.98K 24 tunnise kauplemismahuga. XSPECTAR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 88888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.93M.

xSPECTAR (XSPECTAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse xSPECTAR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0050571-18.90%
30 päeva$ +0.00331+17.99%
60 päeva$ +0.00472+27.79%
90 päeva$ +0.01248+135.35%
xSPECTAR Hinnamuutus täna

Täna registreeris XSPECTAR muutuse $ -0.0050571 (-18.90%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

xSPECTAR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00331 (+17.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

xSPECTAR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XSPECTAR $ +0.00472 (+27.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

xSPECTAR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01248 (+135.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada xSPECTAR (XSPECTAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe xSPECTAR hinnaajaloo lehte.

Mis on xSPECTAR (XSPECTAR)

xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages.

xSPECTAR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie xSPECTAR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XSPECTAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse xSPECTAR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie xSPECTAR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

xSPECTAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on xSPECTAR (XSPECTAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xSPECTAR (XSPECTAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xSPECTAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake xSPECTAR hinna ennustust kohe!

xSPECTAR (XSPECTAR) tokenoomika

xSPECTAR (XSPECTAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSPECTAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

xSPECTAR (XSPECTAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas xSPECTAR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust xSPECTAR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

xSPECTAR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest xSPECTAR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse xSPECTAR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xSPECTAR kohta

Kui palju on xSPECTAR (XSPECTAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas XSPECTAR hind USD on 0.0217 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XSPECTAR/USD hind?
Praegune hind XSPECTAR/USD on $ 0.0217. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on xSPECTAR turukapitalisatsioon?
XSPECTAR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XSPECTAR ringlev varu?
XSPECTAR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XSPECTAR (ATH) hind?
XSPECTAR saavutab ATH hinna summas 0.25624388611830134 USD.
Mis oli kõigi aegade XSPECTAR madalaim (ATL) hind?
XSPECTAR nägi ATL hinda summas 0.002719112994460629 USD.
Milline on XSPECTAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XSPECTAR kauplemismaht on $ 3.98K USD.
Kas XSPECTAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
XSPECTAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XSPECTAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:19:44 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

