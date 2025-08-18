xSPECTAR (XSPECTAR) reaalajas hind on $ 0.0217. Viimase 24 tunni jooksul XSPECTAR kaubeldud madalaim $ 0.018 ja kõrgeim $ 0.02676 näitab aktiivset turu volatiivsust. XSPECTARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25624388611830134 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002719112994460629.
Lüliajalise tootluse osas on XSPECTAR muutunud +20.55% viimase tunni jooksul, -18.90% 24 tunni vältel -5.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
xSPECTAR (XSPECTAR) – turuteave
No.5905
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.98K
$ 3.98K$ 3.98K
$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M
0.00
0.00 0.00
88,888,888
88,888,888 88,888,888
88,888,888
88,888,888 88,888,888
0.00%
XRP
xSPECTAR praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 3.98K 24 tunnise kauplemismahuga. XSPECTAR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 88888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.93M.
xSPECTAR (XSPECTAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse xSPECTAR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0050571
-18.90%
30 päeva
$ +0.00331
+17.99%
60 päeva
$ +0.00472
+27.79%
90 päeva
$ +0.01248
+135.35%
xSPECTAR Hinnamuutus täna
Täna registreeris XSPECTAR muutuse $ -0.0050571 (-18.90%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
xSPECTAR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00331 (+17.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
xSPECTAR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XSPECTAR $ +0.00472 (+27.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
xSPECTAR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01248 (+135.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada xSPECTAR (XSPECTAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages.
xSPECTAR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie xSPECTAR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XSPECTAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse xSPECTAR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie xSPECTAR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
xSPECTAR hinna ennustus (USD)
Kui palju on xSPECTAR (XSPECTAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xSPECTAR (XSPECTAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xSPECTAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
xSPECTAR (XSPECTAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSPECTAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
xSPECTAR (XSPECTAR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas xSPECTAR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust xSPECTAR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.