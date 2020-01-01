XRPaynet (XRPAYNET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XRPaynet (XRPAYNET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XRPaynet (XRPAYNET) teave XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless. Ametlik veebisait: https://xrpaynet.com/ Plokiahela Explorer: https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA Ostke XRPAYNET kohe!

XRPaynet (XRPAYNET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XRPaynet (XRPAYNET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 201.75K $ 201.75K $ 201.75K Koguvaru: $ 29.99B $ 29.99B $ 29.99B Ringlev varu: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00821 $ 0.00821 $ 0.00821 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000026473342262861 $ 0.000026473342262861 $ 0.000026473342262861 Praegune hind: $ 0.00003594 $ 0.00003594 $ 0.00003594 Lisateave XRPaynet (XRPAYNET) hinna kohta

XRPaynet (XRPAYNET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XRPaynet (XRPAYNET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XRPAYNET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XRPAYNET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XRPAYNET tokeni tokenoomikat, avastage XRPAYNET tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XRPAYNET Kas olete huvitatud XRPaynet (XRPAYNET) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XRPAYNET ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XRPAYNET MEXC-ist osta!

XRPaynet (XRPAYNET) hinna ajalugu XRPAYNET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XRPAYNET hinna ajalugu kohe!

XRPAYNET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XRPAYNET võiks suunduda? Meie XRPAYNET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XRPAYNET tokeni hinna ennustust kohe!

