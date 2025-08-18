XRPaynet (XRPAYNET) reaalajas hind on $ 0.00004212. Viimase 24 tunni jooksul XRPAYNET kaubeldud madalaim $ 0.00003742 ja kõrgeim $ 0.00004321 näitab aktiivset turu volatiivsust. XRPAYNETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.014988003206414113 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026473342262861.
Lüliajalise tootluse osas on XRPAYNET muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +4.05% 24 tunni vältel -3.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XRPaynet (XRPAYNET) – turuteave
No.2651
$ 236.44K
$ 236.44K$ 236.44K
$ 3.12K
$ 3.12K$ 3.12K
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
5.61B
5.61B 5.61B
29,992,295,954.49
29,992,295,954.49 29,992,295,954.49
29,992,295,954.49
29,992,295,954.49 29,992,295,954.49
18.71%
XRP
XRPaynet praegune turukapitalisatsioon on $ 236.44K$ 3.12K 24 tunnise kauplemismahuga. XRPAYNET ringlev varu on 5.61B, mille koguvaru on 29992295954.49. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.26M.
XRPaynet (XRPAYNET) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XRPaynet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000016395
+4.05%
30 päeva
$ -0.0000182
-30.18%
60 päeva
$ -0.00000008
-0.19%
90 päeva
$ -0.00000788
-15.76%
XRPaynet Hinnamuutus täna
Täna registreeris XRPAYNET muutuse $ +0.0000016395 (+4.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XRPaynet 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000182 (-30.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XRPaynet 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XRPAYNET $ -0.00000008 (-0.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XRPaynet 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000788 (-15.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XRPaynet (XRPAYNET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.
XRPaynet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XRPaynet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XRPAYNET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XRPaynet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XRPaynet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XRPaynet hinna ennustus (USD)
Kui palju on XRPaynet (XRPAYNET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XRPaynet (XRPAYNET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XRPaynet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XRPaynet (XRPAYNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XRPAYNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XRPaynet (XRPAYNET) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XRPaynet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XRPaynet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.