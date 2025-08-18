Rohkem infot XRPAYNET

XRPaynet hind(XRPAYNET)

$0.00004212
+4.05%1D
XRPaynet (XRPAYNET) reaalajas hinnagraafik
XRPaynet (XRPAYNET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00003742
24 h madal
$ 0.00004321
24 h kõrge

$ 0.00003742
$ 0.00004321
$ 0.014988003206414113
$ 0.000026473342262861
0.00%

+4.05%

-3.07%

-3.07%

XRPaynet (XRPAYNET) reaalajas hind on $ 0.00004212. Viimase 24 tunni jooksul XRPAYNET kaubeldud madalaim $ 0.00003742 ja kõrgeim $ 0.00004321 näitab aktiivset turu volatiivsust. XRPAYNETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.014988003206414113 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026473342262861.

Lüliajalise tootluse osas on XRPAYNET muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +4.05% 24 tunni vältel -3.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XRPaynet (XRPAYNET) – turuteave

No.2651

$ 236.44K
$ 3.12K
$ 1.26M
5.61B
29,992,295,954.49
29,992,295,954.49
18.71%

XRP

XRPaynet praegune turukapitalisatsioon on $ 236.44K $ 3.12K 24 tunnise kauplemismahuga. XRPAYNET ringlev varu on 5.61B, mille koguvaru on 29992295954.49. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.26M.

XRPaynet (XRPAYNET) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XRPaynet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000016395+4.05%
30 päeva$ -0.0000182-30.18%
60 päeva$ -0.00000008-0.19%
90 päeva$ -0.00000788-15.76%
XRPaynet Hinnamuutus täna

Täna registreeris XRPAYNET muutuse $ +0.0000016395 (+4.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XRPaynet 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000182 (-30.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XRPaynet 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XRPAYNET $ -0.00000008 (-0.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XRPaynet 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000788 (-15.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XRPaynet (XRPAYNET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XRPaynet hinnaajaloo lehte.

Mis on XRPaynet (XRPAYNET)

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

XRPaynet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XRPaynet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XRPAYNET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XRPaynet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XRPaynet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XRPaynet hinna ennustus (USD)

Kui palju on XRPaynet (XRPAYNET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XRPaynet (XRPAYNET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XRPaynet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XRPaynet hinna ennustust kohe!

XRPaynet (XRPAYNET) tokenoomika

XRPaynet (XRPAYNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XRPAYNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XRPaynet (XRPAYNET) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XRPaynet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XRPaynet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XRPAYNET kohalike valuutade suhtes

1 XRPaynet(XRPAYNET)/VND
1.1083878
1 XRPaynet(XRPAYNET)/AUD
A$0.0000644436
1 XRPaynet(XRPAYNET)/GBP
0.0000307476
1 XRPaynet(XRPAYNET)/EUR
0.000035802
1 XRPaynet(XRPAYNET)/USD
$0.00004212
1 XRPaynet(XRPAYNET)/MYR
RM0.0001773252
1 XRPaynet(XRPAYNET)/TRY
0.001720602
1 XRPaynet(XRPAYNET)/JPY
¥0.00619164
1 XRPaynet(XRPAYNET)/ARS
ARS$0.0545592996
1 XRPaynet(XRPAYNET)/RUB
0.0033544368
1 XRPaynet(XRPAYNET)/INR
0.0036859212
1 XRPaynet(XRPAYNET)/IDR
Rp0.6793547436
1 XRPaynet(XRPAYNET)/KRW
0.0584996256
1 XRPaynet(XRPAYNET)/PHP
0.002381886
1 XRPaynet(XRPAYNET)/EGP
￡E.0.0020306052
1 XRPaynet(XRPAYNET)/BRL
R$0.000227448
1 XRPaynet(XRPAYNET)/CAD
C$0.0000581256
1 XRPaynet(XRPAYNET)/BDT
0.0051150528
1 XRPaynet(XRPAYNET)/NGN
0.0646011288
1 XRPaynet(XRPAYNET)/UAH
0.0017357652
1 XRPaynet(XRPAYNET)/VES
Bs0.0056862
1 XRPaynet(XRPAYNET)/CLP
$0.04060368
1 XRPaynet(XRPAYNET)/PKR
Rs0.0119317536
1 XRPaynet(XRPAYNET)/KZT
0.0228041892
1 XRPaynet(XRPAYNET)/THB
฿0.0013630032
1 XRPaynet(XRPAYNET)/TWD
NT$0.0012648636
1 XRPaynet(XRPAYNET)/AED
د.إ0.0001545804
1 XRPaynet(XRPAYNET)/CHF
Fr0.000033696
1 XRPaynet(XRPAYNET)/HKD
HK$0.0003293784
1 XRPaynet(XRPAYNET)/AMD
֏0.0161007912
1 XRPaynet(XRPAYNET)/MAD
.د.م0.0003786588
1 XRPaynet(XRPAYNET)/MXN
$0.0007889076
1 XRPaynet(XRPAYNET)/PLN
0.0001528956
1 XRPaynet(XRPAYNET)/RON
лв0.0001819584
1 XRPaynet(XRPAYNET)/SEK
kr0.0004018248
1 XRPaynet(XRPAYNET)/BGN
лв0.0000703404
1 XRPaynet(XRPAYNET)/HUF
Ft0.0142104456
1 XRPaynet(XRPAYNET)/CZK
0.0008807292
1 XRPaynet(XRPAYNET)/KWD
د.ك0.0000128466
1 XRPaynet(XRPAYNET)/ILS
0.0001419444
1 XRPaynet(XRPAYNET)/NOK
kr0.0004279392
1 XRPaynet(XRPAYNET)/NZD
$0.0000707616

XRPaynet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XRPaynet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse XRPaynet ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XRPaynet kohta

Kui palju on XRPaynet (XRPAYNET) tänapäeval väärt?
Reaalajas XRPAYNET hind USD on 0.00004212 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XRPAYNET/USD hind?
Praegune hind XRPAYNET/USD on $ 0.00004212. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XRPaynet turukapitalisatsioon?
XRPAYNET turukapitalisatsioon on $ 236.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XRPAYNET ringlev varu?
XRPAYNET ringlev varu on 5.61B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XRPAYNET (ATH) hind?
XRPAYNET saavutab ATH hinna summas 0.014988003206414113 USD.
Mis oli kõigi aegade XRPAYNET madalaim (ATL) hind?
XRPAYNET nägi ATL hinda summas 0.000026473342262861 USD.
Milline on XRPAYNET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XRPAYNET kauplemismaht on $ 3.12K USD.
Kas XRPAYNET sel aastal kõrgemale ka suundub?
XRPAYNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XRPAYNET hinna ennustust.
XRPaynet (XRPAYNET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

