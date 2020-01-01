XPR Network (XPR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XPR Network (XPR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XPR Network (XPR) teave XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. Ametlik veebisait: https://xprnetwork.org/ Valge raamat: http://xprnetwork.org/whitepaper Plokiahela Explorer: https://explorer.xprnetwork.org/ Ostke XPR kohe!

XPR Network (XPR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XPR Network (XPR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 164.28M $ 164.28M $ 164.28M Koguvaru: $ 30.85B $ 30.85B $ 30.85B Ringlev varu: $ 27.95B $ 27.95B $ 27.95B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 181.37M $ 181.37M $ 181.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0088 $ 0.0088 $ 0.0088 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 Praegune hind: $ 0.0058786 $ 0.0058786 $ 0.0058786 Lisateave XPR Network (XPR) hinna kohta

XPR Network (XPR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XPR Network (XPR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XPR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XPR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XPR tokeni tokenoomikat, avastage XPR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XPR Kas olete huvitatud XPR Network (XPR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XPR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XPR MEXC-ist osta!

XPR Network (XPR) hinna ajalugu XPR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XPR hinna ajalugu kohe!

XPR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XPR võiks suunduda? Meie XPR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XPR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!