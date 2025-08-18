XPR Network (XPR) reaalajas hind on $ 0.0066143. Viimase 24 tunni jooksul XPR kaubeldud madalaim $ 0.0065415 ja kõrgeim $ 0.0070553 näitab aktiivset turu volatiivsust. XPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.100692277415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000550770122659095.
Lüliajalise tootluse osas on XPR muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, -0.55% 24 tunni vältel -12.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XPR Network (XPR) – turuteave
No.248
$ 184.79M
$ 240.25K
$ 204.01M
27.94B
30,844,441,023.618797
PROTO
XPR Network praegune turukapitalisatsioon on $ 184.79M$ 240.25K 24 tunnise kauplemismahuga. XPR ringlev varu on 27.94B, mille koguvaru on 30844441023.618797. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
XPR Network (XPR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XPR Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000037316
-0.55%
30 päeva
$ +0.0018549
+38.97%
60 päeva
$ +0.003618
+120.74%
90 päeva
$ +0.0029993
+82.96%
XPR Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris XPR muutuse $ -0.000037316 (-0.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XPR Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0018549 (+38.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XPR Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XPR $ +0.003618 (+120.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XPR Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0029993 (+82.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XPR Network (XPR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.
XPR Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XPR Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XPR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XPR Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XPR Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XPR Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on XPR Network (XPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XPR Network (XPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XPR Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XPR Network (XPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XPR Network (XPR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XPR Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XPR Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.