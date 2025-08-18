Mis on XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

XPR Network (XPR) tokenoomika

XPR Network (XPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XPR Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XPR Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XPR Network kohta Kui palju on XPR Network (XPR) tänapäeval väärt? Reaalajas XPR hind USD on 0.0066143 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XPR/USD hind? $ 0.0066143 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XPR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XPR Network turukapitalisatsioon? XPR turukapitalisatsioon on $ 184.79M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XPR ringlev varu? XPR ringlev varu on 27.94B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XPR (ATH) hind? XPR saavutab ATH hinna summas 0.100692277415 USD . Mis oli kõigi aegade XPR madalaim (ATL) hind? XPR nägi ATL hinda summas 0.000550770122659095 USD . Milline on XPR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XPR kauplemismaht on $ 240.25K USD . Kas XPR sel aastal kõrgemale ka suundub? XPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XPR hinna ennustust

