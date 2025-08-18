Rohkem infot XPR

$0.0066263
-0.56%1D
XPR Network (XPR) reaalajas hinnagraafik
XPR Network (XPR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0065415
24 h madal
$ 0.0070553
24 h kõrge

$ 0.0065415
$ 0.0070553
$ 0.100692277415
$ 0.000550770122659095
-0.77%

-0.55%

-12.39%

-12.39%

XPR Network (XPR) reaalajas hind on $ 0.0066143. Viimase 24 tunni jooksul XPR kaubeldud madalaim $ 0.0065415 ja kõrgeim $ 0.0070553 näitab aktiivset turu volatiivsust. XPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.100692277415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000550770122659095.

Lüliajalise tootluse osas on XPR muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, -0.55% 24 tunni vältel -12.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XPR Network (XPR) – turuteave

No.248

$ 184.79M
$ 184.79M$ 184.79M

$ 240.25K
$ 240.25K$ 240.25K

$ 204.01M
$ 204.01M$ 204.01M

27.94B
27.94B 27.94B

30,844,441,023.618797
30,844,441,023.618797 30,844,441,023.618797

PROTO

XPR Network praegune turukapitalisatsioon on $ 184.79M $ 240.25K 24 tunnise kauplemismahuga. XPR ringlev varu on 27.94B, mille koguvaru on 30844441023.618797. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

XPR Network (XPR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XPR Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000037316-0.55%
30 päeva$ +0.0018549+38.97%
60 päeva$ +0.003618+120.74%
90 päeva$ +0.0029993+82.96%
XPR Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris XPR muutuse $ -0.000037316 (-0.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XPR Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0018549 (+38.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XPR Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XPR $ +0.003618 (+120.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XPR Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0029993 (+82.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XPR Network (XPR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XPR Network hinnaajaloo lehte.

Mis on XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

XPR Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XPR Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XPR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XPR Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XPR Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XPR Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on XPR Network (XPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XPR Network (XPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XPR Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XPR Network hinna ennustust kohe!

XPR Network (XPR) tokenoomika

XPR Network (XPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XPR Network (XPR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XPR Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XPR Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XPR kohalike valuutade suhtes

1 XPR Network(XPR)/VND
174.0553045
1 XPR Network(XPR)/AUD
A$0.010053736
1 XPR Network(XPR)/GBP
0.004828439
1 XPR Network(XPR)/EUR
0.005622155
1 XPR Network(XPR)/USD
$0.0066143
1 XPR Network(XPR)/MYR
RM0.027846203
1 XPR Network(XPR)/TRY
0.269797297
1 XPR Network(XPR)/JPY
¥0.9723021
1 XPR Network(XPR)/ARS
ARS$8.578813243
1 XPR Network(XPR)/RUB
0.527225853
1 XPR Network(XPR)/INR
0.578817393
1 XPR Network(XPR)/IDR
Rp106.682243129
1 XPR Network(XPR)/KRW
9.186468984
1 XPR Network(XPR)/PHP
0.374038665
1 XPR Network(XPR)/EGP
￡E.0.319206118
1 XPR Network(XPR)/BRL
R$0.03571722
1 XPR Network(XPR)/CAD
C$0.009127734
1 XPR Network(XPR)/BDT
0.803240592
1 XPR Network(XPR)/NGN
10.144616482
1 XPR Network(XPR)/UAH
0.272575303
1 XPR Network(XPR)/VES
Bs0.8929305
1 XPR Network(XPR)/CLP
$6.3761852
1 XPR Network(XPR)/PKR
Rs1.873698904
1 XPR Network(XPR)/KZT
3.581048163
1 XPR Network(XPR)/THB
฿0.214237177
1 XPR Network(XPR)/TWD
NT$0.198627429
1 XPR Network(XPR)/AED
د.إ0.024274481
1 XPR Network(XPR)/CHF
Fr0.00529144
1 XPR Network(XPR)/HKD
HK$0.051723826
1 XPR Network(XPR)/AMD
֏2.528382318
1 XPR Network(XPR)/MAD
.د.م0.059462557
1 XPR Network(XPR)/MXN
$0.124811841
1 XPR Network(XPR)/PLN
0.024076052
1 XPR Network(XPR)/RON
лв0.028573776
1 XPR Network(XPR)/SEK
kr0.063166565
1 XPR Network(XPR)/BGN
лв0.011045881
1 XPR Network(XPR)/HUF
Ft2.23298768
1 XPR Network(XPR)/CZK
0.13823887
1 XPR Network(XPR)/KWD
د.ك0.0020173615
1 XPR Network(XPR)/ILS
0.022290191
1 XPR Network(XPR)/NOK
kr0.067399717
1 XPR Network(XPR)/NZD
$0.011112024

XPR Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XPR Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XPR Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XPR Network kohta

Kui palju on XPR Network (XPR) tänapäeval väärt?
Reaalajas XPR hind USD on 0.0066143 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XPR/USD hind?
Praegune hind XPR/USD on $ 0.0066143. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XPR Network turukapitalisatsioon?
XPR turukapitalisatsioon on $ 184.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XPR ringlev varu?
XPR ringlev varu on 27.94B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XPR (ATH) hind?
XPR saavutab ATH hinna summas 0.100692277415 USD.
Mis oli kõigi aegade XPR madalaim (ATL) hind?
XPR nägi ATL hinda summas 0.000550770122659095 USD.
Milline on XPR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XPR kauplemismaht on $ 240.25K USD.
Kas XPR sel aastal kõrgemale ka suundub?
XPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XPR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

