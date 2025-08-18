Xpense (XPE) reaalajas hind on $ 0.0008. Viimase 24 tunni jooksul XPE kaubeldud madalaim $ 0.0008 ja kõrgeim $ 0.0008 näitab aktiivset turu volatiivsust. XPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9072447931140628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000588238042360262.
Lüliajalise tootluse osas on XPE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -42.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Xpense (XPE) – turuteave
Xpense praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.05 24 tunnise kauplemismahuga. XPE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 30811436. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.65K.
Xpense (XPE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Xpense tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0005
-38.47%
60 päeva
$ -0.0332
-97.65%
90 päeva
$ -0.0274
-97.17%
Xpense Hinnamuutus täna
Täna registreeris XPE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Xpense 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0005 (-38.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Xpense 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XPE $ -0.0332 (-97.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Xpense 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0274 (-97.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Xpense (XPE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Xpense, symbolized as XPE, is the official token for XeggeX cryptocurrency exchange. It’s primary utility is to facilitate user interactions on the XeggeX exchange. This extends beyond mere transactions; XPE holders enjoy benefits that enhance their trading experiences. The overarching aim is to provide a seamless, secure, and efficient trading environment.
