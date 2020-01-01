XOXNO Network (XOXNO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XOXNO Network (XOXNO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XOXNO Network (XOXNO) teave XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more. Ametlik veebisait: https://xoxno.com Valge raamat: https://media.xoxno.com/docs/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/XOXNO-c1293a Ostke XOXNO kohe!

XOXNO Network (XOXNO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XOXNO Network (XOXNO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.30994 $ 0.30994 $ 0.30994 Kõigi aegade madalaim: $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 Praegune hind: $ 0.0322 $ 0.0322 $ 0.0322 Lisateave XOXNO Network (XOXNO) hinna kohta

XOXNO Network (XOXNO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XOXNO Network (XOXNO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XOXNO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XOXNO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XOXNO tokeni tokenoomikat, avastage XOXNO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XOXNO Kas olete huvitatud XOXNO Network (XOXNO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XOXNO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XOXNO MEXC-ist osta!

XOXNO Network (XOXNO) hinna ajalugu XOXNO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XOXNO hinna ajalugu kohe!

XOXNO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XOXNO võiks suunduda? Meie XOXNO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XOXNO tokeni hinna ennustust kohe!

