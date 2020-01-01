XOCIETY (XO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XOCIETY (XO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XOCIETY (XO) teave XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device. Ametlik veebisait: https://xociety.io/ Valge raamat: https://xociety.notion.site/XOCIETY-Whitepaper-1cfe35708fa280b0b9f9dba866041515 Plokiahela Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x90f9eb95f62d31fbe2179313547e360db86d88d2399103a94286291b63f469ba::xo::XO/txs Ostke XO kohe!

XOCIETY (XO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XOCIETY (XO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.26M $ 38.26M $ 38.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.007652 $ 0.007652 $ 0.007652 Lisateave XOCIETY (XO) hinna kohta

XOCIETY (XO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XOCIETY (XO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XO tokeni tokenoomikat, avastage XO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XO Kas olete huvitatud XOCIETY (XO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XO MEXC-ist osta!

XOCIETY (XO) hinna ajalugu XO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XO hinna ajalugu kohe!

XO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XO võiks suunduda? Meie XO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XO tokeni hinna ennustust kohe!

