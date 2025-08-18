XOCIETY (XO) reaalajas hind on $ 0.007336. Viimase 24 tunni jooksul XO kaubeldud madalaim $ 0.006963 ja kõrgeim $ 0.007384 näitab aktiivset turu volatiivsust. XOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on XO muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, +0.67% 24 tunni vältel -0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XOCIETY (XO) – turuteave
--
----
$ 91.69K
$ 91.69K$ 91.69K
$ 36.68M
$ 36.68M$ 36.68M
--
----
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
SUI
XOCIETY praegune turukapitalisatsioon on --$ 91.69K 24 tunnise kauplemismahuga. XO ringlev varu on --, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
XOCIETY (XO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XOCIETY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00004882
+0.67%
30 päeva
$ -0.000102
-1.38%
60 päeva
$ +0.005336
+266.80%
90 päeva
$ +0.005336
+266.80%
XOCIETY Hinnamuutus täna
Täna registreeris XO muutuse $ +0.00004882 (+0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XOCIETY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000102 (-1.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XOCIETY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XO $ +0.005336 (+266.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XOCIETY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.005336 (+266.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XOCIETY (XO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.
XOCIETY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XOCIETY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XOCIETY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XOCIETY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XOCIETY hinna ennustus (USD)
Kui palju on XOCIETY (XO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XOCIETY (XO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XOCIETY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XOCIETY (XO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XOCIETY (XO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XOCIETY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XOCIETY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.