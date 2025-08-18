Rohkem infot XO

XOCIETY logo

XOCIETY hind(XO)

1 XO/USD reaalajas hind:

$0.007336
$0.007336$0.007336
+0.67%1D
USD
XOCIETY (XO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:38:50 (UTC+8)

XOCIETY (XO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006963
$ 0.006963$ 0.006963
24 h madal
$ 0.007384
$ 0.007384$ 0.007384
24 h kõrge

$ 0.006963
$ 0.006963$ 0.006963

$ 0.007384
$ 0.007384$ 0.007384

--
----

--
----

-0.11%

+0.67%

-0.94%

-0.94%

XOCIETY (XO) reaalajas hind on $ 0.007336. Viimase 24 tunni jooksul XO kaubeldud madalaim $ 0.006963 ja kõrgeim $ 0.007384 näitab aktiivset turu volatiivsust. XOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on XO muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, +0.67% 24 tunni vältel -0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XOCIETY (XO) – turuteave

--
----

$ 91.69K
$ 91.69K$ 91.69K

$ 36.68M
$ 36.68M$ 36.68M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

XOCIETY praegune turukapitalisatsioon on -- $ 91.69K 24 tunnise kauplemismahuga. XO ringlev varu on --, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

XOCIETY (XO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XOCIETY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00004882+0.67%
30 päeva$ -0.000102-1.38%
60 päeva$ +0.005336+266.80%
90 päeva$ +0.005336+266.80%
XOCIETY Hinnamuutus täna

Täna registreeris XO muutuse $ +0.00004882 (+0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XOCIETY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000102 (-1.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XOCIETY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XO $ +0.005336 (+266.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XOCIETY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.005336 (+266.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XOCIETY (XO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XOCIETY hinnaajaloo lehte.

Mis on XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XOCIETY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XOCIETY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XOCIETY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XOCIETY hinna ennustus (USD)

Kui palju on XOCIETY (XO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XOCIETY (XO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XOCIETY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XOCIETY hinna ennustust kohe!

XOCIETY (XO) tokenoomika

XOCIETY (XO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XOCIETY (XO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XOCIETY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XOCIETY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XO kohalike valuutade suhtes

1 XOCIETY(XO)/VND
193.04684
1 XOCIETY(XO)/AUD
A$0.01122408
1 XOCIETY(XO)/GBP
0.00535528
1 XOCIETY(XO)/EUR
0.0062356
1 XOCIETY(XO)/USD
$0.007336
1 XOCIETY(XO)/MYR
RM0.03088456
1 XOCIETY(XO)/TRY
0.29989568
1 XOCIETY(XO)/JPY
¥1.078392
1 XOCIETY(XO)/ARS
ARS$9.50254088
1 XOCIETY(XO)/RUB
0.58423904
1 XOCIETY(XO)/INR
0.64197336
1 XOCIETY(XO)/IDR
Rp118.32256408
1 XOCIETY(XO)/KRW
10.18882368
1 XOCIETY(XO)/PHP
0.41653808
1 XOCIETY(XO)/EGP
￡E.0.35381528
1 XOCIETY(XO)/BRL
R$0.0396144
1 XOCIETY(XO)/CAD
C$0.01012368
1 XOCIETY(XO)/BDT
0.88993016
1 XOCIETY(XO)/NGN
11.23427704
1 XOCIETY(XO)/UAH
0.30231656
1 XOCIETY(XO)/VES
Bs0.99036
1 XOCIETY(XO)/CLP
$7.057232
1 XOCIETY(XO)/PKR
Rs2.07638144
1 XOCIETY(XO)/KZT
3.96752888
1 XOCIETY(XO)/THB
฿0.23739296
1 XOCIETY(XO)/TWD
NT$0.22030008
1 XOCIETY(XO)/AED
د.إ0.02692312
1 XOCIETY(XO)/CHF
Fr0.0058688
1 XOCIETY(XO)/HKD
HK$0.05736752
1 XOCIETY(XO)/AMD
֏2.8052864
1 XOCIETY(XO)/MAD
.د.م0.06595064
1 XOCIETY(XO)/MXN
$0.13725656
1 XOCIETY(XO)/PLN
0.02662968
1 XOCIETY(XO)/RON
лв0.03169152
1 XOCIETY(XO)/SEK
kr0.06998544
1 XOCIETY(XO)/BGN
лв0.01225112
1 XOCIETY(XO)/HUF
Ft2.47582664
1 XOCIETY(XO)/CZK
0.1533224
1 XOCIETY(XO)/KWD
د.ك0.002230144
1 XOCIETY(XO)/ILS
0.02472232
1 XOCIETY(XO)/NOK
kr0.07453376
1 XOCIETY(XO)/NZD
$0.01232448

XOCIETY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XOCIETY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XOCIETY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XOCIETY kohta

Kui palju on XOCIETY (XO) tänapäeval väärt?
Reaalajas XO hind USD on 0.007336 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XO/USD hind?
Praegune hind XO/USD on $ 0.007336. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XOCIETY turukapitalisatsioon?
XO turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XO ringlev varu?
XO ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XO (ATH) hind?
XO saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade XO madalaim (ATL) hind?
XO nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on XO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XO kauplemismaht on $ 91.69K USD.
Kas XO sel aastal kõrgemale ka suundub?
XO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:38:50 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XO/USD kalkulaator

Summa

XO
XO
USD
USD

1 XO = 0.007336 USD

Kauplemine: XO

XOUSDT
$0.007336
$0.007336$0.007336
+0.65%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu