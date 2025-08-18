Rohkem infot XION

XION hind(XION)

1 XION/USD reaalajas hind:

$1.0438
-0.74%1D
USD
XION (XION) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:58:05 (UTC+8)

XION (XION) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.035
24 h madal
$ 1.0828
24 h kõrge

$ 1.035
$ 1.0828
$ 12.087
$ 0.5
-0.75%

-0.74%

-0.50%

-0.50%

XION (XION) reaalajas hind on $ 1.0438. Viimase 24 tunni jooksul XION kaubeldud madalaim $ 1.035 ja kõrgeim $ 1.0828 näitab aktiivset turu volatiivsust. XIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.087 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5.

Lüliajalise tootluse osas on XION muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -0.74% 24 tunni vältel -0.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XION (XION) – turuteave

No.651

$ 40.74M
$ 36.60K
$ 208.76M
39.03M
200,000,000
200,000,000
19.51%

XION

XION praegune turukapitalisatsioon on $ 40.74M $ 36.60K 24 tunnise kauplemismahuga. XION ringlev varu on 39.03M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 208.76M.

XION (XION) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XION tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.007782-0.74%
30 päeva$ +0.0143+1.38%
60 päeva$ +0.0669+6.84%
90 päeva$ +0.0858+8.95%
XION Hinnamuutus täna

Täna registreeris XION muutuse $ -0.007782 (-0.74%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XION 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0143 (+1.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XION 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XION $ +0.0669 (+6.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XION 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0858 (+8.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XION (XION) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XION hinnaajaloo lehte.

Mis on XION (XION)

Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.

XION on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XION investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XION panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XION kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XION ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XION hinna ennustus (USD)

Kui palju on XION (XION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XION (XION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XION nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XION hinna ennustust kohe!

XION (XION) tokenoomika

XION (XION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XION (XION) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XION osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XION osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XION kohalike valuutade suhtes

1 XION(XION)/VND
27,467.597
1 XION(XION)/AUD
A$1.586576
1 XION(XION)/GBP
0.761974
1 XION(XION)/EUR
0.88723
1 XION(XION)/USD
$1.0438
1 XION(XION)/MYR
RM4.394398
1 XION(XION)/TRY
42.576602
1 XION(XION)/JPY
¥153.4386
1 XION(XION)/ARS
ARS$1,353.819038
1 XION(XION)/RUB
83.201298
1 XION(XION)/INR
91.342938
1 XION(XION)/IDR
Rp16,835.481514
1 XION(XION)/KRW
1,449.712944
1 XION(XION)/PHP
59.02689
1 XION(XION)/EGP
￡E.50.373788
1 XION(XION)/BRL
R$5.63652
1 XION(XION)/CAD
C$1.440444
1 XION(XION)/BDT
126.759072
1 XION(XION)/NGN
1,600.917812
1 XION(XION)/UAH
43.014998
1 XION(XION)/VES
Bs140.913
1 XION(XION)/CLP
$1,006.2232
1 XION(XION)/PKR
Rs295.687664
1 XION(XION)/KZT
565.123758
1 XION(XION)/THB
฿33.808682
1 XION(XION)/TWD
NT$31.345314
1 XION(XION)/AED
د.إ3.830746
1 XION(XION)/CHF
Fr0.83504
1 XION(XION)/HKD
HK$8.162516
1 XION(XION)/AMD
֏399.002988
1 XION(XION)/MAD
.د.م9.383762
1 XION(XION)/MXN
$19.696506
1 XION(XION)/PLN
3.799432
1 XION(XION)/RON
лв4.509216
1 XION(XION)/SEK
kr9.96829
1 XION(XION)/BGN
лв1.743146
1 XION(XION)/HUF
Ft352.38688
1 XION(XION)/CZK
21.81542
1 XION(XION)/KWD
د.ك0.318359
1 XION(XION)/ILS
3.517606
1 XION(XION)/NOK
kr10.636322
1 XION(XION)/NZD
$1.753584

XION ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XION võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XION ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XION kohta

Kui palju on XION (XION) tänapäeval väärt?
Reaalajas XION hind USD on 1.0438 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XION/USD hind?
Praegune hind XION/USD on $ 1.0438. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XION turukapitalisatsioon?
XION turukapitalisatsioon on $ 40.74M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XION ringlev varu?
XION ringlev varu on 39.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XION (ATH) hind?
XION saavutab ATH hinna summas 12.087 USD.
Mis oli kõigi aegade XION madalaim (ATL) hind?
XION nägi ATL hinda summas 0.5 USD.
Milline on XION kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XION kauplemismaht on $ 36.60K USD.
Kas XION sel aastal kõrgemale ka suundub?
XION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XION hinna ennustust.
XION (XION) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

