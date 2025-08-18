XION (XION) reaalajas hind on $ 1.0438. Viimase 24 tunni jooksul XION kaubeldud madalaim $ 1.035 ja kõrgeim $ 1.0828 näitab aktiivset turu volatiivsust. XIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.087 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5.
Lüliajalise tootluse osas on XION muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -0.74% 24 tunni vältel -0.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XION (XION) – turuteave
XION praegune turukapitalisatsioon on $ 40.74M$ 36.60K 24 tunnise kauplemismahuga. XION ringlev varu on 39.03M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 208.76M.
XION (XION) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XION tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.007782
-0.74%
30 päeva
$ +0.0143
+1.38%
60 päeva
$ +0.0669
+6.84%
90 päeva
$ +0.0858
+8.95%
XION Hinnamuutus täna
Täna registreeris XION muutuse $ -0.007782 (-0.74%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XION 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0143 (+1.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XION 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XION $ +0.0669 (+6.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XION 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0858 (+8.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XION (XION) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.
XION on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XION investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XION panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XION kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XION ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XION hinna ennustus (USD)
Kui palju on XION (XION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XION (XION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XION nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XION (XION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XION (XION) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XION osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XION osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.