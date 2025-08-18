Rohkem infot XI

$0.0015
$0.0015
+23.96%1D
USD
Xi Token (XI) reaalajas hinnagraafik
Xi Token (XI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00121
$ 0.00121
24 h madal
$ 0.001598
$ 0.001598
24 h kõrge

$ 0.00121
$ 0.00121

$ 0.001598
$ 0.001598

$ 0.17351695283509208
$ 0.17351695283509208

$ 0.000767804071288825
$ 0.000767804071288825

0.00%

+23.96%

+28.53%

+28.53%

Xi Token (XI) reaalajas hind on $ 0.0015. Viimase 24 tunni jooksul XI kaubeldud madalaim $ 0.00121 ja kõrgeim $ 0.001598 näitab aktiivset turu volatiivsust. XIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17351695283509208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000767804071288825.

Lüliajalise tootluse osas on XI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +23.96% 24 tunni vältel +28.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Xi Token (XI) – turuteave

No.5065

$ 0.00
$ 0.00

$ 3.04K
$ 3.04K

$ 1.50M
$ 1.50M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

ETH

Xi Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 3.04K 24 tunnise kauplemismahuga. XI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.50M.

Xi Token (XI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Xi Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00028993+23.96%
30 päeva$ -0.00025-14.29%
60 päeva$ +0.000408+37.36%
90 päeva$ -0.00069-31.51%
Xi Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris XI muutuse $ +0.00028993 (+23.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Xi Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00025 (-14.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Xi Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XI $ +0.000408 (+37.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Xi Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00069 (-31.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Xi Token (XI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Xi Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Xi Token (XI)

The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus.

Xi Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Xi Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Xi Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Xi Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Xi Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Xi Token (XI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Xi Token (XI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Xi Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Xi Token hinna ennustust kohe!

Xi Token (XI) tokenoomika

Xi Token (XI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Xi Token (XI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Xi Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Xi Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XI kohalike valuutade suhtes

1 Xi Token(XI)/VND
39.4725
1 Xi Token(XI)/AUD
A$0.002295
1 Xi Token(XI)/GBP
0.001095
1 Xi Token(XI)/EUR
0.001275
1 Xi Token(XI)/USD
$0.0015
1 Xi Token(XI)/MYR
RM0.006315
1 Xi Token(XI)/TRY
0.06132
1 Xi Token(XI)/JPY
¥0.2205
1 Xi Token(XI)/ARS
ARS$1.942995
1 Xi Token(XI)/RUB
0.11946
1 Xi Token(XI)/INR
0.131265
1 Xi Token(XI)/IDR
Rp24.193545
1 Xi Token(XI)/KRW
2.08332
1 Xi Token(XI)/PHP
0.08517
1 Xi Token(XI)/EGP
￡E.0.072345
1 Xi Token(XI)/BRL
R$0.0081
1 Xi Token(XI)/CAD
C$0.00207
1 Xi Token(XI)/BDT
0.181965
1 Xi Token(XI)/NGN
2.297085
1 Xi Token(XI)/UAH
0.061815
1 Xi Token(XI)/VES
Bs0.2025
1 Xi Token(XI)/CLP
$1.443
1 Xi Token(XI)/PKR
Rs0.42456
1 Xi Token(XI)/KZT
0.811245
1 Xi Token(XI)/THB
฿0.04854
1 Xi Token(XI)/TWD
NT$0.045045
1 Xi Token(XI)/AED
د.إ0.005505
1 Xi Token(XI)/CHF
Fr0.0012
1 Xi Token(XI)/HKD
HK$0.01173
1 Xi Token(XI)/AMD
֏0.5736
1 Xi Token(XI)/MAD
.د.م0.013485
1 Xi Token(XI)/MXN
$0.028065
1 Xi Token(XI)/PLN
0.005445
1 Xi Token(XI)/RON
лв0.00648
1 Xi Token(XI)/SEK
kr0.01431
1 Xi Token(XI)/BGN
лв0.002505
1 Xi Token(XI)/HUF
Ft0.506235
1 Xi Token(XI)/CZK
0.03135
1 Xi Token(XI)/KWD
د.ك0.000456
1 Xi Token(XI)/ILS
0.005055
1 Xi Token(XI)/NOK
kr0.01524
1 Xi Token(XI)/NZD
$0.00252

Xi Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Xi Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Xi Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xi Token kohta

Kui palju on Xi Token (XI) tänapäeval väärt?
Reaalajas XI hind USD on 0.0015 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XI/USD hind?
Praegune hind XI/USD on $ 0.0015. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Xi Token turukapitalisatsioon?
XI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XI ringlev varu?
XI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XI (ATH) hind?
XI saavutab ATH hinna summas 0.17351695283509208 USD.
Mis oli kõigi aegade XI madalaim (ATL) hind?
XI nägi ATL hinda summas 0.000767804071288825 USD.
Milline on XI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XI kauplemismaht on $ 3.04K USD.
Kas XI sel aastal kõrgemale ka suundub?
XI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XI hinna ennustust.
Xi Token (XI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

