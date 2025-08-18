Rohkem infot XGAS

XGAS Hinnainfo

XGAS Valge raamat

XGAS Ametlik veebisait

XGAS Tokenoomika

XGAS Hinnaprognoos

XGAS Ajalugu

XGAS – ostujuhend

XGAS-usaldusraha valuutakonverter

XGAS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

X GAS logo

X GAS hind(XGAS)

1 XGAS/USD reaalajas hind:

$0.013219
$0.013219$0.013219
+1.07%1D
USD
X GAS (XGAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:38:35 (UTC+8)

X GAS (XGAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.011948
$ 0.011948$ 0.011948
24 h madal
$ 0.013443
$ 0.013443$ 0.013443
24 h kõrge

$ 0.011948
$ 0.011948$ 0.011948

$ 0.013443
$ 0.013443$ 0.013443

--
----

--
----

+0.44%

+1.07%

+20.00%

+20.00%

X GAS (XGAS) reaalajas hind on $ 0.013235. Viimase 24 tunni jooksul XGAS kaubeldud madalaim $ 0.011948 ja kõrgeim $ 0.013443 näitab aktiivset turu volatiivsust. XGASkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on XGAS muutunud +0.44% viimase tunni jooksul, +1.07% 24 tunni vältel +20.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

X GAS (XGAS) – turuteave

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

$ 66.18M
$ 66.18M$ 66.18M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

X GAS praegune turukapitalisatsioon on -- $ 1.43M 24 tunnise kauplemismahuga. XGAS ringlev varu on --, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

X GAS (XGAS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse X GAS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00013995+1.07%
30 päeva$ +0.006992+111.99%
60 päeva$ +0.011985+958.80%
90 päeva$ +0.011985+958.80%
X GAS Hinnamuutus täna

Täna registreeris XGAS muutuse $ +0.00013995 (+1.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

X GAS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.006992 (+111.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

X GAS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XGAS $ +0.011985 (+958.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

X GAS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.011985 (+958.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada X GAS (XGAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe X GAS hinnaajaloo lehte.

Mis on X GAS (XGAS)

Multi-Chain Utility Token. XGAS powers transactions across PIKA's launchpad, serving as the essential fee token for seamless cross-chain operations.

X GAS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie X GAS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XGAS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse X GAS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie X GAS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

X GAS hinna ennustus (USD)

Kui palju on X GAS (XGAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie X GAS (XGAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida X GAS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake X GAS hinna ennustust kohe!

X GAS (XGAS) tokenoomika

X GAS (XGAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XGAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

X GAS (XGAS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas X GAS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust X GAS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XGAS kohalike valuutade suhtes

1 X GAS(XGAS)/VND
348.279025
1 X GAS(XGAS)/AUD
A$0.02024955
1 X GAS(XGAS)/GBP
0.00966155
1 X GAS(XGAS)/EUR
0.01124975
1 X GAS(XGAS)/USD
$0.013235
1 X GAS(XGAS)/MYR
RM0.05571935
1 X GAS(XGAS)/TRY
0.5410468
1 X GAS(XGAS)/JPY
¥1.945545
1 X GAS(XGAS)/ARS
ARS$17.14369255
1 X GAS(XGAS)/RUB
1.0540354
1 X GAS(XGAS)/INR
1.15819485
1 X GAS(XGAS)/IDR
Rp213.46771205
1 X GAS(XGAS)/KRW
18.3818268
1 X GAS(XGAS)/PHP
0.7514833
1 X GAS(XGAS)/EGP
￡E.0.63832405
1 X GAS(XGAS)/BRL
R$0.071469
1 X GAS(XGAS)/CAD
C$0.0182643
1 X GAS(XGAS)/BDT
1.60553785
1 X GAS(XGAS)/NGN
20.26794665
1 X GAS(XGAS)/UAH
0.54541435
1 X GAS(XGAS)/VES
Bs1.786725
1 X GAS(XGAS)/CLP
$12.73207
1 X GAS(XGAS)/PKR
Rs3.7460344
1 X GAS(XGAS)/KZT
7.15788505
1 X GAS(XGAS)/THB
฿0.4282846
1 X GAS(XGAS)/TWD
NT$0.39744705
1 X GAS(XGAS)/AED
د.إ0.04857245
1 X GAS(XGAS)/CHF
Fr0.010588
1 X GAS(XGAS)/HKD
HK$0.1034977
1 X GAS(XGAS)/AMD
֏5.061064
1 X GAS(XGAS)/MAD
.د.م0.11898265
1 X GAS(XGAS)/MXN
$0.24762685
1 X GAS(XGAS)/PLN
0.04804305
1 X GAS(XGAS)/RON
лв0.0571752
1 X GAS(XGAS)/SEK
kr0.1262619
1 X GAS(XGAS)/BGN
лв0.02210245
1 X GAS(XGAS)/HUF
Ft4.46668015
1 X GAS(XGAS)/CZK
0.2766115
1 X GAS(XGAS)/KWD
د.ك0.00402344
1 X GAS(XGAS)/ILS
0.04460195
1 X GAS(XGAS)/NOK
kr0.1344676
1 X GAS(XGAS)/NZD
$0.0222348

X GAS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest X GAS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse X GAS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse X GAS kohta

Kui palju on X GAS (XGAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas XGAS hind USD on 0.013235 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XGAS/USD hind?
Praegune hind XGAS/USD on $ 0.013235. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on X GAS turukapitalisatsioon?
XGAS turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XGAS ringlev varu?
XGAS ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XGAS (ATH) hind?
XGAS saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade XGAS madalaim (ATL) hind?
XGAS nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on XGAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XGAS kauplemismaht on $ 1.43M USD.
Kas XGAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
XGAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XGAS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:38:35 (UTC+8)

X GAS (XGAS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XGAS/USD kalkulaator

Summa

XGAS
XGAS
USD
USD

1 XGAS = 0.013235 USD

Kauplemine: XGAS

XGASUSDT
$0.013219
$0.013219$0.013219
+0.94%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu