Electra Protocol logo

Electra Protocol hind(XEP)

1 XEP/USD reaalajas hind:

$0.000198
$0.000198
+2.27%1D
USD
Electra Protocol (XEP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:38:28 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00019
$ 0.00019
24 h madal
$ 0.0002013
$ 0.0002013
24 h kõrge

$ 0.00019
$ 0.00019

$ 0.0002013
$ 0.0002013

$ 0.00364294
$ 0.00364294

$ 0.000164469871839282
$ 0.000164469871839282

-0.36%

+2.27%

-1.99%

-1.99%

Electra Protocol (XEP) reaalajas hind on $ 0.0001978. Viimase 24 tunni jooksul XEP kaubeldud madalaim $ 0.00019 ja kõrgeim $ 0.0002013 näitab aktiivset turu volatiivsust. XEPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00364294 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000164469871839282.

Lüliajalise tootluse osas on XEP muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, +2.27% 24 tunni vältel -1.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Electra Protocol (XEP) – turuteave

No.1579

$ 3.61M
$ 3.61M

$ 56.49K
$ 56.49K

$ 5.93M
$ 5.93M

18.25B
18.25B

30,000,000,000
30,000,000,000

18,250,441,914.61033
18,250,441,914.61033

60.83%

XEP

Electra Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 3.61M $ 56.49K 24 tunnise kauplemismahuga. XEP ringlev varu on 18.25B, mille koguvaru on 18250441914.61033. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.93M.

Electra Protocol (XEP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Electra Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000004395+2.27%
30 päeva$ -0.0000285-12.60%
60 päeva$ -0.0000327-14.19%
90 päeva$ -0.000072-26.69%
Electra Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris XEP muutuse $ +0.000004395 (+2.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Electra Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000285 (-12.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Electra Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XEP $ -0.0000327 (-14.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Electra Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000072 (-26.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Electra Protocol (XEP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Electra Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Electra Protocol (XEP)

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Electra Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Electra Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XEP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Electra Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Electra Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Electra Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Electra Protocol (XEP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Electra Protocol (XEP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Electra Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Electra Protocol hinna ennustust kohe!

Electra Protocol (XEP) tokenoomika

Electra Protocol (XEP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XEP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Electra Protocol (XEP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Electra Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Electra Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XEP kohalike valuutade suhtes

1 Electra Protocol(XEP)/VND
5.205107
1 Electra Protocol(XEP)/AUD
A$0.000302634
1 Electra Protocol(XEP)/GBP
0.000144394
1 Electra Protocol(XEP)/EUR
0.00016813
1 Electra Protocol(XEP)/USD
$0.0001978
1 Electra Protocol(XEP)/MYR
RM0.000832738
1 Electra Protocol(XEP)/TRY
0.008086064
1 Electra Protocol(XEP)/JPY
¥0.0290766
1 Electra Protocol(XEP)/ARS
ARS$0.256216274
1 Electra Protocol(XEP)/RUB
0.015752792
1 Electra Protocol(XEP)/INR
0.017309478
1 Electra Protocol(XEP)/IDR
Rp3.190322134
1 Electra Protocol(XEP)/KRW
0.274720464
1 Electra Protocol(XEP)/PHP
0.011231084
1 Electra Protocol(XEP)/EGP
￡E.0.009539894
1 Electra Protocol(XEP)/BRL
R$0.00106812
1 Electra Protocol(XEP)/CAD
C$0.000272964
1 Electra Protocol(XEP)/BDT
0.023995118
1 Electra Protocol(XEP)/NGN
0.302908942
1 Electra Protocol(XEP)/UAH
0.008151338
1 Electra Protocol(XEP)/VES
Bs0.026703
1 Electra Protocol(XEP)/CLP
$0.1902836
1 Electra Protocol(XEP)/PKR
Rs0.055985312
1 Electra Protocol(XEP)/KZT
0.106976174
1 Electra Protocol(XEP)/THB
฿0.006400808
1 Electra Protocol(XEP)/TWD
NT$0.005939934
1 Electra Protocol(XEP)/AED
د.إ0.000725926
1 Electra Protocol(XEP)/CHF
Fr0.00015824
1 Electra Protocol(XEP)/HKD
HK$0.001546796
1 Electra Protocol(XEP)/AMD
֏0.07563872
1 Electra Protocol(XEP)/MAD
.د.م0.001778222
1 Electra Protocol(XEP)/MXN
$0.003700838
1 Electra Protocol(XEP)/PLN
0.000718014
1 Electra Protocol(XEP)/RON
лв0.000854496
1 Electra Protocol(XEP)/SEK
kr0.001887012
1 Electra Protocol(XEP)/BGN
лв0.000330326
1 Electra Protocol(XEP)/HUF
Ft0.066755522
1 Electra Protocol(XEP)/CZK
0.00413402
1 Electra Protocol(XEP)/KWD
د.ك0.0000601312
1 Electra Protocol(XEP)/ILS
0.000666586
1 Electra Protocol(XEP)/NOK
kr0.002009648
1 Electra Protocol(XEP)/NZD
$0.000332304

Electra Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Electra Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Electra Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Electra Protocol kohta

Kui palju on Electra Protocol (XEP) tänapäeval väärt?
Reaalajas XEP hind USD on 0.0001978 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XEP/USD hind?
Praegune hind XEP/USD on $ 0.0001978. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Electra Protocol turukapitalisatsioon?
XEP turukapitalisatsioon on $ 3.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XEP ringlev varu?
XEP ringlev varu on 18.25B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XEP (ATH) hind?
XEP saavutab ATH hinna summas 0.00364294 USD.
Mis oli kõigi aegade XEP madalaim (ATL) hind?
XEP nägi ATL hinda summas 0.000164469871839282 USD.
Milline on XEP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XEP kauplemismaht on $ 56.49K USD.
Kas XEP sel aastal kõrgemale ka suundub?
XEP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XEP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:38:28 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XEP/USD kalkulaator

Summa

XEP
XEP
USD
USD

1 XEP = 0.0001978 USD

Kauplemine: XEP

XEPUSDT
$0.000198
$0.000198
+2.06%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu