Electra Protocol (XEP) reaalajas hind on $ 0.0001978. Viimase 24 tunni jooksul XEP kaubeldud madalaim $ 0.00019 ja kõrgeim $ 0.0002013 näitab aktiivset turu volatiivsust. XEPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00364294 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000164469871839282.
Lüliajalise tootluse osas on XEP muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, +2.27% 24 tunni vältel -1.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Electra Protocol (XEP) – turuteave
Electra Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 3.61M$ 56.49K 24 tunnise kauplemismahuga. XEP ringlev varu on 18.25B, mille koguvaru on 18250441914.61033. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.93M.
Electra Protocol (XEP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Electra Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000004395
+2.27%
30 päeva
$ -0.0000285
-12.60%
60 päeva
$ -0.0000327
-14.19%
90 päeva
$ -0.000072
-26.69%
Electra Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris XEP muutuse $ +0.000004395 (+2.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Electra Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000285 (-12.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Electra Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XEP $ -0.0000327 (-14.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Electra Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000072 (-26.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future
Electra Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Electra Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XEP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Electra Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Electra Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Electra Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Electra Protocol (XEP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Electra Protocol (XEP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Electra Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Electra Protocol (XEP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XEP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Electra Protocol (XEP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Electra Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Electra Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
