XDC Network (XDC) teave XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization. Ametlik veebisait: https://www.xinfin.org/ Valge raamat: https://xinfin.org/docs/whitepaper-tech.pdf Plokiahela Explorer: https://xdcscan.com Ostke XDC kohe!

XDC Network (XDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XDC Network (XDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Koguvaru: $ 38.01B $ 38.01B $ 38.01B Ringlev varu: $ 16.23B $ 16.23B $ 16.23B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.13B $ 3.13B $ 3.13B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.15599 $ 0.15599 $ 0.15599 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000157131627911 $ 0.000157131627911 $ 0.000157131627911 Praegune hind: $ 0.08247 $ 0.08247 $ 0.08247 Lisateave XDC Network (XDC) hinna kohta

XDC Network (XDC) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas XDC tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview XDC Network is a hybrid blockchain platform designed for enterprise use, with its native token XDC serving as the backbone for network operations, validator incentives, and ecosystem utility. Below is a detailed breakdown of its token economics, focusing on the issuance mechanism, allocation, usage and incentives, as well as locking and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Type: The XDC token is pre-mined, meaning the total supply was created at genesis and is not subject to ongoing mining or inflationary issuance.

The XDC token is pre-mined, meaning the total supply was created at genesis and is not subject to ongoing mining or inflationary issuance. Distribution: Tokens are distributed through a combination of ecosystem development, validator rewards, and strategic partnerships. Allocation Mechanism Allocation Category Description/Role Unlock/Vesting Details Ecosystem Reserve Supports ecosystem growth, grants, and partnerships Gradual, long-term unlocking Private Sale Investors Early backers and strategic investors Subject to vesting schedules Team Core contributors and developers Long-term vesting, lockups Foundation Network sustainability and governance Vesting, periodic unlocks Binance Launchpool Community and liquidity incentives Short-term, event-based Key Insight: The largest allocation is typically reserved for the Ecosystem Reserve, with smaller, scheduled releases to other categories to ensure long-term alignment and minimize market shocks. Usage and Incentive Mechanism Network Utility: XDC is used for transaction fees, smart contract execution, and as collateral within dApps.

XDC is used for transaction fees, smart contract execution, and as collateral within dApps. Validator Incentives: Validators are rewarded in XDC for securing the network and processing transactions.

Validators are rewarded in XDC for securing the network and processing transactions. Ecosystem Growth: Grants and rewards are distributed to developers, projects, and community members contributing to the network.

Grants and rewards are distributed to developers, projects, and community members contributing to the network. Cross-Border Payments: XDC is used as a settlement asset for enterprise and financial applications. Locking Mechanism Vesting Schedules: Allocations to team, investors, and foundation are subject to multi-year vesting schedules, often with initial lockup periods followed by gradual, linear unlocks.

Allocations to team, investors, and foundation are subject to multi-year vesting schedules, often with initial lockup periods followed by gradual, linear unlocks. Staking: Validators and delegators may lock XDC tokens to participate in consensus and earn rewards, aligning incentives for network security. Unlocking Time Category Unlock Pattern Example Schedule (Illustrative) Team & Investors Linear vesting 12-48 months, with periodic unlocks Ecosystem Reserve Gradual, event-driven Ongoing, based on ecosystem needs Foundation Periodic, scheduled Annual or quarterly unlocks Community Incentives Event-based Linked to campaigns or partnerships General Pattern: Unlocks are designed to be predictable and transparent, with the majority of allocations released over several years to support sustainable growth and reduce the risk of sudden supply shocks. Additional Notes No Continuous Mining: As a pre-mined token, XDC does not have ongoing issuance, which helps maintain a stable supply.

As a pre-mined token, XDC does not have ongoing issuance, which helps maintain a stable supply. Transparency: The network emphasizes clear communication of unlock schedules and allocation changes to foster trust among stakeholders. Summary Table Mechanism Details Issuance Pre-mined, fixed supply Allocation Ecosystem, team, investors, foundation, community Usage/Incentives Transaction fees, validator rewards, grants, cross-border payments Locking Multi-year vesting, staking for consensus Unlocking Linear and event-driven, spanning 1-4+ years depending on allocation Implications and Best Practices Long-Term Alignment: The vesting and unlock schedules are structured to align incentives for core contributors, investors, and the community, supporting network stability.

The vesting and unlock schedules are structured to align incentives for core contributors, investors, and the community, supporting network stability. Ecosystem Focus: Significant allocations to the ecosystem reserve indicate a priority on growth, innovation, and adoption.

Significant allocations to the ecosystem reserve indicate a priority on growth, innovation, and adoption. Risk Mitigation: Gradual unlocks and transparent schedules help mitigate risks of large-scale token dumps and market volatility. Note: The above synthesis is based on available qualitative and structural data. For the most current and granular unlock schedules, refer to official XDC Network documentation and periodic transparency reports.

XDC Network (XDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XDC Network (XDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XDC tokeni tokenoomikat, avastage XDC tokeni reaalajas hinda!

