XDC Network logo

XDC Network hind(XDC)

1 XDC/USD reaalajas hind:

$0.08445
-0.75%1D
USD
XDC Network (XDC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:19:01 (UTC+8)

XDC Network (XDC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.08361
24 h madal
$ 0.08598
24 h kõrge

$ 0.08361
$ 0.08598
$ 0.19387438
$ 0.000157131627911
-1.07%

-0.75%

-4.75%

-4.75%

XDC Network (XDC) reaalajas hind on $ 0.08439. Viimase 24 tunni jooksul XDC kaubeldud madalaim $ 0.08361 ja kõrgeim $ 0.08598 näitab aktiivset turu volatiivsust. XDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19387438 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000157131627911.

Lüliajalise tootluse osas on XDC muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel -4.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XDC Network (XDC) – turuteave

No.65

$ 1.37B
$ 886.26K
$ 3.21B
16.23B
38,013,078,868.65
0.03%

XDC

XDC Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.37B $ 886.26K 24 tunnise kauplemismahuga. XDC ringlev varu on 16.23B, mille koguvaru on 38013078868.65. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

XDC Network (XDC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XDC Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0006382-0.75%
30 päeva$ -0.00004-0.05%
60 päeva$ +0.02675+46.40%
90 päeva$ +0.01137+15.57%
XDC Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris XDC muutuse $ -0.0006382 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XDC Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00004 (-0.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XDC Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XDC $ +0.02675 (+46.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XDC Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01137 (+15.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XDC Network (XDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XDC Network hinnaajaloo lehte.

Mis on XDC Network (XDC)

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

XDC Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XDC Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XDC Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XDC Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XDC Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on XDC Network (XDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XDC Network (XDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XDC Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XDC Network hinna ennustust kohe!

XDC Network (XDC) tokenoomika

XDC Network (XDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XDC Network (XDC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XDC Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XDC Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XDC kohalike valuutade suhtes

1 XDC Network(XDC)/VND
2,220.72285
1 XDC Network(XDC)/AUD
A$0.1282728
1 XDC Network(XDC)/GBP
0.0616047
1 XDC Network(XDC)/EUR
0.0717315
1 XDC Network(XDC)/USD
$0.08439
1 XDC Network(XDC)/MYR
RM0.3552819
1 XDC Network(XDC)/TRY
3.4422681
1 XDC Network(XDC)/JPY
¥12.40533
1 XDC Network(XDC)/ARS
ARS$109.4546739
1 XDC Network(XDC)/RUB
6.7317903
1 XDC Network(XDC)/INR
7.3849689
1 XDC Network(XDC)/IDR
Rp1,361.1288417
1 XDC Network(XDC)/KRW
117.2075832
1 XDC Network(XDC)/PHP
4.7722545
1 XDC Network(XDC)/EGP
￡E.4.0751931
1 XDC Network(XDC)/BRL
R$0.455706
1 XDC Network(XDC)/CAD
C$0.1164582
1 XDC Network(XDC)/BDT
10.2483216
1 XDC Network(XDC)/NGN
129.4323186
1 XDC Network(XDC)/UAH
3.4777119
1 XDC Network(XDC)/VES
Bs11.39265
1 XDC Network(XDC)/CLP
$81.35196
1 XDC Network(XDC)/PKR
Rs23.9059992
1 XDC Network(XDC)/KZT
45.6895899
1 XDC Network(XDC)/THB
฿2.7350799
1 XDC Network(XDC)/TWD
NT$2.5342317
1 XDC Network(XDC)/AED
د.إ0.3097113
1 XDC Network(XDC)/CHF
Fr0.067512
1 XDC Network(XDC)/HKD
HK$0.6599298
1 XDC Network(XDC)/AMD
֏32.2589214
1 XDC Network(XDC)/MAD
.د.م0.7586661
1 XDC Network(XDC)/MXN
$1.5806247
1 XDC Network(XDC)/PLN
0.3071796
1 XDC Network(XDC)/RON
лв0.3645648
1 XDC Network(XDC)/SEK
kr0.8050806
1 XDC Network(XDC)/BGN
лв0.1409313
1 XDC Network(XDC)/HUF
Ft28.5196005
1 XDC Network(XDC)/CZK
1.7671266
1 XDC Network(XDC)/KWD
د.ك0.02573895
1 XDC Network(XDC)/ILS
0.2843943
1 XDC Network(XDC)/NOK
kr0.8582463
1 XDC Network(XDC)/NZD
$0.1417752

XDC Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XDC Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XDC Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XDC Network kohta

Kui palju on XDC Network (XDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas XDC hind USD on 0.08439 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XDC/USD hind?
Praegune hind XDC/USD on $ 0.08439. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XDC Network turukapitalisatsioon?
XDC turukapitalisatsioon on $ 1.37B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XDC ringlev varu?
XDC ringlev varu on 16.23B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XDC (ATH) hind?
XDC saavutab ATH hinna summas 0.19387438 USD.
Mis oli kõigi aegade XDC madalaim (ATL) hind?
XDC nägi ATL hinda summas 0.000157131627911 USD.
Milline on XDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XDC kauplemismaht on $ 886.26K USD.
Kas XDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
XDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XDC hinna ennustust.
XDC Network (XDC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XDC/USD kalkulaator

Summa

XDC
XDC
USD
USD

1 XDC = 0.08439 USD

Kauplemine: XDC

XDCUSDC
$0.0845
-0.77%
XDCUSDT
$0.08445
-0.77%

