XDC Network (XDC) reaalajas hind on $ 0.08439. Viimase 24 tunni jooksul XDC kaubeldud madalaim $ 0.08361 ja kõrgeim $ 0.08598 näitab aktiivset turu volatiivsust. XDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19387438 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000157131627911.
Lüliajalise tootluse osas on XDC muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel -4.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XDC Network (XDC) – turuteave
$ 1.37B
$ 886.26K
$ 3.21B
16.23B
38,013,078,868.65
0.03%
XDC
XDC Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.37B$ 886.26K 24 tunnise kauplemismahuga. XDC ringlev varu on 16.23B, mille koguvaru on 38013078868.65. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
XDC Network (XDC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XDC Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0006382
-0.75%
30 päeva
$ -0.00004
-0.05%
60 päeva
$ +0.02675
+46.40%
90 päeva
$ +0.01137
+15.57%
XDC Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris XDC muutuse $ -0.0006382 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XDC Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00004 (-0.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XDC Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XDC $ +0.02675 (+46.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XDC Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01137 (+15.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XDC Network (XDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.
XDC Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on XDC Network (XDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XDC Network (XDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XDC Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XDC Network (XDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
