XDAG (XDAG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XDAG (XDAG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XDAG (XDAG) teave XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project. Ametlik veebisait: https://xdag.io Valge raamat: https://github.com/XDagger/xdag/blob/master/WhitePaper.md Plokiahela Explorer: https://explorer.xdag.io Ostke XDAG kohe!

XDAG (XDAG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XDAG (XDAG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Koguvaru: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Ringlev varu: $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.72M $ 6.72M $ 6.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000497821519952 $ 0.000497821519952 $ 0.000497821519952 Praegune hind: $ 0.004644 $ 0.004644 $ 0.004644 Lisateave XDAG (XDAG) hinna kohta

XDAG (XDAG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XDAG (XDAG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XDAG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XDAG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XDAG tokeni tokenoomikat, avastage XDAG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XDAG Kas olete huvitatud XDAG (XDAG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XDAG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XDAG MEXC-ist osta!

XDAG (XDAG) hinna ajalugu XDAG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XDAG hinna ajalugu kohe!

XDAG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XDAG võiks suunduda? Meie XDAG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XDAG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!