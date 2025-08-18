Rohkem infot XDAG

XDAG hind(XDAG)

1 XDAG/USD reaalajas hind:

$0.004744
$0.004744$0.004744
+0.29%1D
USD
XDAG (XDAG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:38:14 (UTC+8)

XDAG (XDAG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004502
$ 0.004502$ 0.004502
24 h madal
$ 0.004926
$ 0.004926$ 0.004926
24 h kõrge

$ 0.004502
$ 0.004502$ 0.004502

$ 0.004926
$ 0.004926$ 0.004926

$ 0.04596249
$ 0.04596249$ 0.04596249

$ 0.000497821519952
$ 0.000497821519952$ 0.000497821519952

+0.85%

+0.29%

+9.43%

+9.43%

XDAG (XDAG) reaalajas hind on $ 0.004744. Viimase 24 tunni jooksul XDAG kaubeldud madalaim $ 0.004502 ja kõrgeim $ 0.004926 näitab aktiivset turu volatiivsust. XDAGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04596249 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000497821519952.

Lüliajalise tootluse osas on XDAG muutunud +0.85% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel +9.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XDAG (XDAG) – turuteave

No.1350

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

$ 55.60K
$ 55.60K$ 55.60K

$ 6.86M
$ 6.86M$ 6.86M

1.28B
1.28B 1.28B

1,446,294,144
1,446,294,144 1,446,294,144

1,446,294,144
1,446,294,144 1,446,294,144

88.59%

XDAG

XDAG praegune turukapitalisatsioon on $ 6.08M $ 55.60K 24 tunnise kauplemismahuga. XDAG ringlev varu on 1.28B, mille koguvaru on 1446294144. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.86M.

XDAG (XDAG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XDAG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001372+0.29%
30 päeva$ +0.000273+6.10%
60 päeva$ +0.000772+19.43%
90 päeva$ +0.002109+80.03%
XDAG Hinnamuutus täna

Täna registreeris XDAG muutuse $ +0.00001372 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XDAG 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000273 (+6.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XDAG 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XDAG $ +0.000772 (+19.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XDAG 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002109 (+80.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XDAG (XDAG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XDAG hinnaajaloo lehte.

Mis on XDAG (XDAG)

XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project.

XDAG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XDAG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XDAG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XDAG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XDAG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XDAG hinna ennustus (USD)

Kui palju on XDAG (XDAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XDAG (XDAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XDAG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XDAG hinna ennustust kohe!

XDAG (XDAG) tokenoomika

XDAG (XDAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XDAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XDAG (XDAG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XDAG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XDAG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XDAG kohalike valuutade suhtes

XDAG ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XDAG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XDAG ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XDAG kohta

Kui palju on XDAG (XDAG) tänapäeval väärt?
Reaalajas XDAG hind USD on 0.004744 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XDAG/USD hind?
Praegune hind XDAG/USD on $ 0.004744. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XDAG turukapitalisatsioon?
XDAG turukapitalisatsioon on $ 6.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XDAG ringlev varu?
XDAG ringlev varu on 1.28B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XDAG (ATH) hind?
XDAG saavutab ATH hinna summas 0.04596249 USD.
Mis oli kõigi aegade XDAG madalaim (ATL) hind?
XDAG nägi ATL hinda summas 0.000497821519952 USD.
Milline on XDAG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XDAG kauplemismaht on $ 55.60K USD.
Kas XDAG sel aastal kõrgemale ka suundub?
XDAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XDAG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:38:14 (UTC+8)

XDAG (XDAG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

