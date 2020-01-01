XCarnival (XCV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XCarnival (XCV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XCarnival (XCV) teave XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana. Ametlik veebisait: https://xcarnival.fi/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8 Ostke XCV kohe!

XCarnival (XCV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XCarnival (XCV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 689.44K $ 689.44K $ 689.44K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 790.64M $ 790.64M $ 790.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 872.00K $ 872.00K $ 872.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.063 $ 2.063 $ 2.063 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 Praegune hind: $ 0.000872 $ 0.000872 $ 0.000872 Lisateave XCarnival (XCV) hinna kohta

XCarnival (XCV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XCarnival (XCV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XCV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XCV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XCV tokeni tokenoomikat, avastage XCV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XCV Kas olete huvitatud XCarnival (XCV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XCV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XCV MEXC-ist osta!

XCarnival (XCV) hinna ajalugu XCV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XCV hinna ajalugu kohe!

XCV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XCV võiks suunduda? Meie XCV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XCV tokeni hinna ennustust kohe!

