XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

XCarnival on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



- Kontrollida XCV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse XCarnival kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XCarnival ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XCarnival hinna ennustus (USD)

Kui palju on XCarnival (XCV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XCarnival (XCV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XCarnival nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

XCarnival (XCV) tokenoomika

XCarnival (XCV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XCarnival (XCV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XCarnival osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XCarnival osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XCV kohalike valuutade suhtes

XCarnival ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XCarnival võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XCarnival kohta Kui palju on XCarnival (XCV) tänapäeval väärt? Reaalajas XCV hind USD on 0.000912 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XCV/USD hind? $ 0.000912 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XCV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XCarnival turukapitalisatsioon? XCV turukapitalisatsioon on $ 721.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XCV ringlev varu? XCV ringlev varu on 790.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCV (ATH) hind? XCV saavutab ATH hinna summas 1.9394895604124345 USD . Mis oli kõigi aegade XCV madalaim (ATL) hind? XCV nägi ATL hinda summas 0.000264223930471337 USD . Milline on XCV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XCV kauplemismaht on $ 72.06K USD . Kas XCV sel aastal kõrgemale ka suundub? XCV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCV hinna ennustust

