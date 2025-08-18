XCarnival (XCV) reaalajas hind on $ 0.000912. Viimase 24 tunni jooksul XCV kaubeldud madalaim $ 0.000865 ja kõrgeim $ 0.001125 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9394895604124345 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000264223930471337.
Lüliajalise tootluse osas on XCV muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +13.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XCarnival (XCV) – turuteave
No.2236
$ 721.06K
$ 721.06K$ 721.06K
$ 72.06K
$ 72.06K$ 72.06K
$ 912.00K
$ 912.00K$ 912.00K
790.64M
790.64M 790.64M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
79.06%
BSC
XCarnival praegune turukapitalisatsioon on $ 721.06K$ 72.06K 24 tunnise kauplemismahuga. XCV ringlev varu on 790.64M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 912.00K.
XCarnival (XCV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XCarnival tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000495
-0.54%
30 päeva
$ +0.000292
+47.09%
60 päeva
$ +0.000418
+84.61%
90 päeva
$ +0.000427
+88.04%
XCarnival Hinnamuutus täna
Täna registreeris XCV muutuse $ -0.00000495 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XCarnival 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000292 (+47.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XCarnival 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XCV $ +0.000418 (+84.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XCarnival 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000427 (+88.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XCarnival (XCV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.
XCarnival on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XCarnival investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XCV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XCarnival kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XCarnival ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XCarnival hinna ennustus (USD)
Kui palju on XCarnival (XCV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XCarnival (XCV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XCarnival nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XCarnival (XCV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XCarnival (XCV) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XCarnival osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XCarnival osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.