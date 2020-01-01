Chainge (XCHNG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chainge (XCHNG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chainge (XCHNG) teave $XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume. Ametlik veebisait: https://www.chainge.finance/ Valge raamat: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ Plokiahela Explorer: http://fsnex.com Ostke XCHNG kohe!

Chainge (XCHNG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chainge (XCHNG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 474.05M $ 474.05M $ 474.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.27548 $ 0.27548 $ 0.27548 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 Praegune hind: $ 0.00432 $ 0.00432 $ 0.00432 Lisateave Chainge (XCHNG) hinna kohta

Chainge (XCHNG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chainge (XCHNG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XCHNG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XCHNG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XCHNG tokeni tokenoomikat, avastage XCHNG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XCHNG Kas olete huvitatud Chainge (XCHNG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XCHNG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XCHNG MEXC-ist osta!

Chainge (XCHNG) hinna ajalugu XCHNG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XCHNG hinna ajalugu kohe!

XCHNG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XCHNG võiks suunduda? Meie XCHNG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XCHNG tokeni hinna ennustust kohe!

